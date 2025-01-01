Ветеринар рассказал, можно ли целовать домашних животных

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы питомцев выражают свою любовь, целуя их. Обычно это действие не несет угрозы, если ни у хозяина, ни у животного нет заболеваний полости рта.

Фото: unsplash.com by Kevin Knezic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Морда серого кота

В ротовой полости как людей, так и животных обитают микробы, однако наш организм обычно успешно справляется с ними. Бактерии из собачьих пастей не опасны, если у животного отсутствуют болезни или инфекционные заболевания.

Тем не менее, такие проявления нежности не следует считать абсолютно безопасными. У многих собак могут быть проблемы с гигиеной зубов, что повышает риск заболеваний десен и накопления вредных микроорганизмов. Поэтому, если у вашего питомца имеются проблемы с зубами, лучше избегать поцелуев.

Существуют и другие потенциальные риски. Некоторые заболевания, такие как стригущий лишай, могут передаваться от кошек к людям, а беременные женщины и люди с ослабленным иммунитетом особенно подвержены подобным инфекциям. Необходимо также обращать внимание на поведение вашего любимца. Если он ест фекалии, мусор или трупы животных, то стоит воздержаться от поцелуев, так как это может привести к заражению сальмонеллой и другими инфекциями.