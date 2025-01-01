Эксперт назвал худшие породы собак для дома

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Эксперты составили список пород собак, которые не рекомендуется заводить в домашних условиях.

Фото: flickr.com by Гигантвермин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Глаз собаки

На первом месте в этом антирейтинге оказались кавказские овчарки. Как отметил кинолог, эти питомцы способны справиться с волками и медведями. Однако они весьма настороженно относятся к незнакомым людям и яростно защищают свою территорию, что часто приводит к проявлению агрессии.

На втором месте находятся сибирские хаски. По мнению специалиста, их поведение больше похоже на кошачье, чем на собачье. Третье место в списке занимает чихуахуа. Эти маленькие собаки легко поддаются дрессировке, но владельцам нужно постоянно следить за ними, чтобы случайно не повредить их, например, не наступив на них. Кроме того, эксперт подчеркнул, что такой питомец может легко потеряться.

Также, по словам специалиста, он бы не рекомендовал заводить английских кокер-спаниелей. Несмотря на их отличные охотничьи качества, им сложно перенаправлять свою энергию, и их поведение может быть слишком бурным, сообщает Surrey Live.