Ученые открыли новое шестое чувство, которое может стать общим для всех животных

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Исследование, опубликованное в журнале Nature, ставит под сомнение традиционное мнение о магниторецепции, которая прежде считалась свойством исключительно мигрирующих животных. Учёные выяснили, что плодовые мухи-дрозофилы также способны ощущать магнитные поля.

Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Студент проводит наблюдение через микроскоп

Впервые подобная возможность мух была обнаружена в 2015 году, когда учёные идентифицировали белок MagR, реагирующий на магнитные поля. Новое исследование показало, что ключевую роль в этой способности играют фоторецепторные белки, известные как криптохромы. Тем не менее, мухи, лишенные этих белков, всё же могли ощущать магнитные поля благодаря молекуле флавинадениндинуклеотида (ФАД), что указывает на наличие более простого механизма восприятия.

Эти открытия могут способствовать более глубокому пониманию воздействия магнитных полей на различные организмы, включая человека. При этом остаётся открытым вопрос о том, приносит ли мухам какая-либо выгода от этой способности или же это наследие какого-то их мигрирующего предка.

Уточнения

Шестое чувство — разговорное название любого чувства человека или животного, помимо пяти «основных»: зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса. В разных контекстах может иметься в виду телепатия, интуиция, ясновидение и др.

