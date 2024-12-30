Эти комнатные растения безопасны для ваших питомцев: узнайте какие

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Не все цветоводы знают, что некоторые комнатные растения могут быть опасны для домашних животных. Сок отдельных растений ядовит для кошек, что может привести к отравлению, а в худшем случае — к летальному исходу.

Фото: commons.wikimedia.org by Никонико962, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кошка

Если у вас дома живут пушистые друзья, важно выбирать цветы, которые безопасны для них. Вот подборка комнатных растений, которые не навредят вашим питомцам и будут радовать глаз:

Маранта беложильчатая - это растение известно своими декоративными листьями с красивым узором. Абсолютно безопасно для кошек.

- это растение известно своими декоративными листьями с красивым узором. Абсолютно безопасно для кошек. Гипоэстес - растение с яркими разноцветными листьями, которое добавит красок в ваш интерьер.

- растение с яркими разноцветными листьями, которое добавит красок в ваш интерьер. Эсхинантус - необычное ампельное растение с эффектными цветами.

- необычное ампельное растение с эффектными цветами. Калатэя ланцетолистная - еще один представитель декоративных лиственных растений, который безопасен для животных.

- еще один представитель декоративных лиственных растений, который безопасен для животных. Переромия клузиелистная - компактное и неприхотливое растение с яркими листьями.

Как защитить питомца от отравления

Если ваш питомец проявляет интерес к растениям или пытается их грызть, будьте внимательны к его состоянию. Признаки возможного отравления — это рвота и жидкий стул. В случае таких симптомов незамедлительно обратитесь к ветеринару.

Кроме того, старайтесь размещать растения в местах, недоступных для животных, чтобы избежать подобных ситуаций.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

