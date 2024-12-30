Эти комнатные растения безопасны для ваших питомцев: узнайте какие

Не все цветоводы знают, что некоторые комнатные растения могут быть опасны для домашних животных. Сок отдельных растений ядовит для кошек, что может привести к отравлению, а в худшем случае — к летальному исходу.
Если у вас дома живут пушистые друзья, важно выбирать цветы, которые безопасны для них. Вот подборка комнатных растений, которые не навредят вашим питомцам и будут радовать глаз:
Если ваш питомец проявляет интерес к растениям или пытается их грызть, будьте внимательны к его состоянию. Признаки возможного отравления — это рвота и жидкий стул. В случае таких симптомов незамедлительно обратитесь к ветеринару.
Кроме того, старайтесь размещать растения в местах, недоступных для животных, чтобы избежать подобных ситуаций.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Чистотел — это растение, которое нередко можно встретить в садах и огородах.