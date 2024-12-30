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Эти комнатные растения безопасны для ваших питомцев: узнайте какие

1:27
Зоосфера » Кошки

Не все цветоводы знают, что некоторые комнатные растения могут быть опасны для домашних животных. Сок отдельных растений ядовит для кошек, что может привести к отравлению, а в худшем случае — к летальному исходу.

кошка
Фото: commons.wikimedia.org by Никонико962, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кошка

Если у вас дома живут пушистые друзья, важно выбирать цветы, которые безопасны для них. Вот подборка комнатных растений, которые не навредят вашим питомцам и будут радовать глаз:

  • Маранта беложильчатая - это растение известно своими декоративными листьями с красивым узором. Абсолютно безопасно для кошек.
  • Гипоэстес - растение с яркими разноцветными листьями, которое добавит красок в ваш интерьер.
  • Эсхинантус - необычное ампельное растение с эффектными цветами.
  • Калатэя ланцетолистная - еще один представитель декоративных лиственных растений, который безопасен для животных.
  • Переромия клузиелистная - компактное и неприхотливое растение с яркими листьями.

Как защитить питомца от отравления

Если ваш питомец проявляет интерес к растениям или пытается их грызть, будьте внимательны к его состоянию. Признаки возможного отравления — это рвота и жидкий стул. В случае таких симптомов незамедлительно обратитесь к ветеринару.

Кроме того, старайтесь размещать растения в местах, недоступных для животных, чтобы избежать подобных ситуаций.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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