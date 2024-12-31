Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красная площадь будет закрыта в новогоднюю ночь
Африка становится ключевым игроком в мировой энергетике
Специи для новогоднего стола: секреты идеального сочетания
Текущие расходы: уход за растениями против покупок в магазине
Гости просто ахнут! 5 секретов для создания стильной и удобной гостиной
Здоровый выбор для вашего стола вместо майонеза: лучшая заправка для оливье и крабового салата
Почему пенсионерский стиль вождения вредит двигателю авто
Старый, но не бесполезный — блогер случайно спас единственный сохранившийся огромный телевизор
Йогурт или кефир перед сном: основные правила выбора

Как кошки различают цвета и почему для них важен серый

1:17
Зоосфера

Принято считать, что кошки видят мир в черно-белых тонах, но это не совсем так. Эти питомцы различают цвета, хотя и не так, как люди.

Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cat_eyes_2007-1.jpg by Alvesgaspar
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы

Цветовая палитра кошачьего зрения

Кошки способны различать серый, зеленый, синий, фиолетовый, белый и желтый цвета. Особенно хорошо они видят различные оттенки серого — этот цвет, можно сказать, доминирует в их восприятии.

Однако красный и его оттенки остаются для кошек невидимыми. Все яркие цвета, которые кажутся насыщенными человеку, для кошек выглядят приглушенными и менее заметными.

Как кошка видит привычные вещи

Теплые тона для кошек выглядят как различные оттенки серого.

  • Например, мандарин в глазах кошки кажется желто-серым.
  • Мякоть арбуза для неё становится серо-коричневой.
  • Рыжие волосы хозяйки кошка воспринимает как серо-голубые, а ярко-розовый халат — как светло-серый.

Это удивительная адаптация, которая помогает кошкам лучше ориентироваться в условиях низкой освещенности. Их зрение настроено на восприятие контрастов и движения, что идеально подходит для ночной охоты.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что делать во время магнитной бури в новогоднюю ночь
Туризм
Что делать во время магнитной бури в новогоднюю ночь Аудио 
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Шоу-бизнес
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России Аудио 
Популярное
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость

Как приготовить нежное мясо по-французски? Делимся секретами идеального блюда: выбор мяса, маринад, соус и три потрясающих рецепта.

Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Автобус Икарус. Легендарный советский комфортабельный транспорт из Венгрии Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Эти тыквы сладкие, как мёд: секреты выбора сортов
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
Почему чернеют и сохнут листья на груше? Правила, как спасти дерево
Почему чернеют и сохнут листья на груше? Правила, как спасти дерево
Последние материалы
Старый, но не бесполезный — блогер случайно спас единственный сохранившийся огромный телевизор
Йогурт или кефир перед сном: основные правила выбора
Гигантский водный резервуар в космосе: неожиданное открытие астрономов
Простые лайфхаки для идеального порядка на балконе
Правила ухода за подаренным цветком: от карантина до освещения
Боль в мышцах: как понять, что ваши тренировки эффективны
Арктический вихрь ударит по США: газ подорожал на 12%
Очищение пор без боли: 3 эффективных способа для чистой кожи
Британские учёные нашли способ определения продолжительности жизни по крови
Как понять, какая икра вам подходит: вкус, размер, цена
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.