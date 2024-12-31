Как кошки различают цвета и почему для них важен серый

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Принято считать, что кошки видят мир в черно-белых тонах, но это не совсем так. Эти питомцы различают цвета, хотя и не так, как люди.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cat_eyes_2007-1.jpg by Alvesgaspar Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы

Цветовая палитра кошачьего зрения

Кошки способны различать серый, зеленый, синий, фиолетовый, белый и желтый цвета. Особенно хорошо они видят различные оттенки серого — этот цвет, можно сказать, доминирует в их восприятии.

Однако красный и его оттенки остаются для кошек невидимыми. Все яркие цвета, которые кажутся насыщенными человеку, для кошек выглядят приглушенными и менее заметными.

Как кошка видит привычные вещи

Теплые тона для кошек выглядят как различные оттенки серого.

Например, мандарин в глазах кошки кажется желто-серым.

Мякоть арбуза для неё становится серо-коричневой.

Рыжие волосы хозяйки кошка воспринимает как серо-голубые, а ярко-розовый халат — как светло-серый.

Это удивительная адаптация, которая помогает кошкам лучше ориентироваться в условиях низкой освещенности. Их зрение настроено на восприятие контрастов и движения, что идеально подходит для ночной охоты.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

