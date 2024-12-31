Как кошки различают цвета и почему для них важен серый

Принято считать, что кошки видят мир в черно-белых тонах, но это не совсем так. Эти питомцы различают цвета, хотя и не так, как люди.
Кошки способны различать серый, зеленый, синий, фиолетовый, белый и желтый цвета. Особенно хорошо они видят различные оттенки серого — этот цвет, можно сказать, доминирует в их восприятии.
Однако красный и его оттенки остаются для кошек невидимыми. Все яркие цвета, которые кажутся насыщенными человеку, для кошек выглядят приглушенными и менее заметными.
Теплые тона для кошек выглядят как различные оттенки серого.
Это удивительная адаптация, которая помогает кошкам лучше ориентироваться в условиях низкой освещенности. Их зрение настроено на восприятие контрастов и движения, что идеально подходит для ночной охоты.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Как приготовить нежное мясо по-французски? Делимся секретами идеального блюда: выбор мяса, маринад, соус и три потрясающих рецепта.