Эти действия могут быть смертельно опасны для кроликов

Кролики — это зайцеобразные, которые, как ни грустно, часто становятся жертвами стресса, вызванного неправильным обращением. Этих милых питомцев можно назвать особенно чувствительными, и причиной их тревог, увы, часто становится человек.
Если вы решили завести кролика, важно помнить, что неосторожные действия могут стать для него фатальными.
Поднимать за уши
Этот жест, знакомый многим из мультфильмов, категорически запрещен.
Держать за холку
Для кролика захват за холку — это сигнал атаки хищника. Такой стресс провоцирует неконтролируемую реакцию, которая может закончиться серьезными травмами, как у животного, так и у человека.
Все просто:
Такое положение обеспечит комфорт питомцу и чувство безопасности, а значит, ваш кролик не будет пытаться вырваться.
Помните, кролики — нежные и ранимые создания. Правильное обращение с ними — залог их здоровья и долголетия.
Кро́лики - общее название нескольких родов млекопитающих из семейства зайцевых (в том числе и домашних кроликов).
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