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Эти действия могут быть смертельно опасны для кроликов

1:31
Зоосфера

Кролики — это зайцеобразные, которые, как ни грустно, часто становятся жертвами стресса, вызванного неправильным обращением. Этих милых питомцев можно назвать особенно чувствительными, и причиной их тревог, увы, часто становится человек.

Кролик
Фото: flickr.com by Jannes Pockele, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кролик

Если вы решили завести кролика, важно помнить, что неосторожные действия могут стать для него фатальными.

Что нельзя делать с кроликом

Поднимать за уши

Этот жест, знакомый многим из мультфильмов, категорически запрещен.

  • Во-первых, животному это неприятно, и в попытках освободиться кролик может нанести вам травмы своими сильными задними лапами.
  • Во-вторых, резкие движения питомца могут привести к перелому позвоночника, что, к сожалению, чаще всего смертельно.

Держать за холку

Для кролика захват за холку — это сигнал атаки хищника. Такой стресс провоцирует неконтролируемую реакцию, которая может закончиться серьезными травмами, как у животного, так и у человека.

Как правильно держать кролика

Все просто:

  • Одной рукой аккуратно поддерживайте его под передние лапки.
  • Другой рукой зафиксируйте задние лапы.

Такое положение обеспечит комфорт питомцу и чувство безопасности, а значит, ваш кролик не будет пытаться вырваться.

Помните, кролики — нежные и ранимые создания. Правильное обращение с ними — залог их здоровья и долголетия.

Уточнения

Кро́лики - общее название нескольких родов млекопитающих из семейства зайцевых (в том числе и домашних кроликов).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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