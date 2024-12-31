Как кошки набирают вес и что с этим делать

Причин, по которым у домашних животных развивается ожирение, всего две: первая — медицинская, вторая — их хозяин. И, увы, последняя встречается гораздо чаще.
Упитанный питомец может выглядеть умилительно, но важно помнить, что лишний вес сокращает его жизнь. Если вы хотите, чтобы ваш пушистый друг радовал вас долгие годы, начните с диагностики и выясните, есть ли необходимость в похудении.
Оценка здорового веса кошки или собаки проводится визуально и с помощью ощупывания.
Взрослая кошка с нормальным весом:
Простой тест: посмотрите на кошку сверху. У здоровой кошки грудь, талия и бедра различимы. Если эти зоны сливаются в единый "кабачок", у вашего питомца проблемы с весом.
У взрослых кошек в области живота часто присутствует складка кожи. Это норма, но при ожирении она превращается в жировой мешочек.
Не игнорируйте признаки лишнего веса у своего питомца. Забота о его здоровье — это залог долгой и счастливой жизни рядом с вами.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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