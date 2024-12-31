Как кошки набирают вес и что с этим делать

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Причин, по которым у домашних животных развивается ожирение, всего две: первая — медицинская, вторая — их хозяин. И, увы, последняя встречается гораздо чаще.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Толстый кот

Упитанный питомец может выглядеть умилительно, но важно помнить, что лишний вес сокращает его жизнь. Если вы хотите, чтобы ваш пушистый друг радовал вас долгие годы, начните с диагностики и выясните, есть ли необходимость в похудении.

Как понять, что у питомца лишний вес

Оценка здорового веса кошки или собаки проводится визуально и с помощью ощупывания.

Взрослая кошка с нормальным весом:

Ребра и позвоночник хорошо прощупываются;

Талия и переход от живота к бедрам заметны;

Питомец активен и игрив.

Если у кошки избыточный вес:

Кости покрыты толстым слоем жира;

Живот свисает, и кошка передвигается вразвалочку;

Животное малоактивно и предпочитает спать большую часть времени.

Простой тест: посмотрите на кошку сверху. У здоровой кошки грудь, талия и бедра различимы. Если эти зоны сливаются в единый "кабачок", у вашего питомца проблемы с весом.

Что такое складка на животе

У взрослых кошек в области живота часто присутствует складка кожи. Это норма, но при ожирении она превращается в жировой мешочек.

Не игнорируйте признаки лишнего веса у своего питомца. Забота о его здоровье — это залог долгой и счастливой жизни рядом с вами.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

