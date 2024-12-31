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Ожидание у двери: что помогает собаке угадывать ваше возвращени

1:42
Зоосфера

Каждый владелец собаки хоть раз замечал, как питомец, словно по волшебству, оказывается у двери именно в тот момент, когда вы возвращаетесь домой. Звонок в дверь или звук ключей здесь ни при чем — собака заранее знает, что вы вот-вот войдёте.
Как ей это удаётся? Ответ гораздо проще, чем кажется

Собака лежит на полу
Фото: unsplash.com by Dominik QN, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака лежит на полу

Не экстрасенсорика, а строгий расчёт

Эксперты объясняют, что такие способности собак основаны не на мистике, а на способности анализировать события и следовать рутине. Взрослая собака хорошо запоминает распорядок дня хозяина: когда он уходит, когда возвращается и какие события обычно происходят перед его появлением.

Ориентиры дома и на улице

Питомец наблюдает за всем вокруг. Например, он может следить за поведением других членов семьи, которые начинают готовить ужин, или слышать знакомые звуки с улицы, предвещающие скорое возвращение хозяина.

Каждая собака использует свои ориентиры. Для одного это будет шум подъехавшей машины, для другого — открытие калитки или звонкий голос соседа.

Лидер стаи

Интересно, что собаки так чутко ждут возвращения только тех, кого считают своим "вожаком". Для них хозяин — это главный человек, с которым связаны привязанность и чувство безопасности. Других членов семьи они тоже встречают, но без того особенного энтузиазма.

Не только собаки

Подобными способностями обладают и другие животные. Кошки, попугаи и даже лошади тоже могут запоминать распорядок дня человека и предугадывать его действия.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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