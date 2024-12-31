Эти 5 пород собак удивят вас интеллектом

1:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Никто не хочет заводить собаку, которая вместо радости принесет лишь хлопоты. Но знаете ли вы, что интеллект питомца совсем не зависит от размера породы? На самом деле существует гораздо более точная классификация.

Фото: Flickr by Jimmy Baikovicius, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Самоедская лайка

Эксперты Американского клуба собаководов определили пять пород собак, которые признаны самыми умными.

Бордер-колли: гений среди собак

Эти питомцы буквально жаждут решать сложные задачи. Однако без прогулок с интеллектуальной нагрузкой собака может стать источником проблем. Бордер-колли необходимо давать возможность проявлять свои способности каждый день.

Пудель: больше, чем эффектная внешность

Пуделя часто недооценивают из-за его элегантного вида, но напрасно! Эта порода легко осваивает команды и обожает демонстрировать свои таланты. Внимание нужно любому пуделю, независимо от его размера.

Немецкая овчарка: универсальный профессионал

Серьезный и умный пес, который часто служит в полиции и армии. Немецкая овчарка быстро учится и прекрасно адаптируется к новым условиям. Однако без правильного воспитания, физической и умственной нагрузки с послушанием могут возникнуть проблемы.

Золотистый ретривер: доброта и интеллект в одном флаконе

Эти собаки идеально подходят как для семей с детьми, так и для одиноких людей. Ретриверы легко поддаются обучению, но важно начинать дрессировку с раннего возраста.

Доберман-пинчер: друг, охранник и защитник

За устрашающей внешностью добермана скрывается добрый, отзывчивый и преданный питомец. Собаки этой породы легко привязываются к хозяину и поддаются обучению. Однако, как и ретриверов, их нужно начинать тренировать с самого детства.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

