Эти 5 пород собак удивят вас интеллектом

Никто не хочет заводить собаку, которая вместо радости принесет лишь хлопоты. Но знаете ли вы, что интеллект питомца совсем не зависит от размера породы? На самом деле существует гораздо более точная классификация.
Эксперты Американского клуба собаководов определили пять пород собак, которые признаны самыми умными.
Эти питомцы буквально жаждут решать сложные задачи. Однако без прогулок с интеллектуальной нагрузкой собака может стать источником проблем. Бордер-колли необходимо давать возможность проявлять свои способности каждый день.
Пуделя часто недооценивают из-за его элегантного вида, но напрасно! Эта порода легко осваивает команды и обожает демонстрировать свои таланты. Внимание нужно любому пуделю, независимо от его размера.
Серьезный и умный пес, который часто служит в полиции и армии. Немецкая овчарка быстро учится и прекрасно адаптируется к новым условиям. Однако без правильного воспитания, физической и умственной нагрузки с послушанием могут возникнуть проблемы.
Эти собаки идеально подходят как для семей с детьми, так и для одиноких людей. Ретриверы легко поддаются обучению, но важно начинать дрессировку с раннего возраста.
За устрашающей внешностью добермана скрывается добрый, отзывчивый и преданный питомец. Собаки этой породы легко привязываются к хозяину и поддаются обучению. Однако, как и ретриверов, их нужно начинать тренировать с самого детства.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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