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Как остановить собаку от рытья в саду: простые советы

2:22
Зоосфера

Собаки нередко удивляют своих хозяев странными привычками, и одна из самых распространённых — это рытьё ям. Независимо от породы и возраста, многие питомцы с энтузиазмом копают землю на участке, в саду или даже пытаются сделать это дома.

Собака
Фото: flickr.com by jimbomack66, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака

Причины, почему собаки роют ямы

Инстинкты породы.

Некоторые породы, такие как терьеры, генетически предрасположены к рытью. Эти рабочие собаки выводились специально для поиска добычи в земле. Перед покупкой щенка важно изучить особенности породы, чтобы быть готовым к подобным повадкам.

Скука.

Если собака остаётся без внимания, она может начать копать ямы, чтобы развлечь себя. Это своеобразная копинг-стратегия, помогающая справляться с одиночеством или отсутствием умственной стимуляции.

Стресс.

Копание может быть способом снять напряжение. Для животного это занятие помогает отвлечься от стрессоров.

Жара.

Собаки копают, чтобы найти прохладу. Разрытая земля помогает им охладиться, особенно в жаркую погоду.

Охотничье поведение.

Рытьё может быть связано с желанием закопать добычу, будь то косточка или кусочек еды. Это часть их естественных охотничьих привычек.

Любопытство.

Собаки — прирождённые исследователи. Иногда они начинают копать просто потому, что что-то привлекло их внимание.

Запаховый обмен.

После гигиенических процедур собаки часто царапают землю задними лапами, оставляя запаховые метки, чтобы общаться с сородичами.

Как справиться с копанием

Прежде чем ругать питомца, постарайтесь выяснить причину его поведения. Возможно, он пытается снять стресс, исследует территорию или просто развлекается. Вот что можно сделать:

  • Организуйте для собаки специальное место для рытья — "легальную" грядку.
  • Увеличьте физическую и умственную активность питомца, предлагая ему поискать игрушки или лакомства.
  • Обучайте собаку альтернативным способам поведения, чтобы она могла перенаправить свою энергию.

Копание — это естественное поведение для собак, и в некоторых случаях оно даже улучшает их качество жизни.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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