Как прекратить плохое поведение кошки? Попробуйте этот трюк

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки иногда начинают вести себя не так, как хотелось бы их хозяевам: кусаются, царапаются, портят мебель или провоцируют других животных. Но ругать и тем более наказывать пушистого друга в таких ситуациях бессмысленно. Вместо этого лучше попробовать переключить его внимание.

Фото: commons.wikimedia.org by Testtotest, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кошка лежит с человеком

Чем отвлечь кошку

Опытные владельцы знают, что лучший способ справиться с поведенческими проблемами — это использование игрушек.

Вот несколько эффективных вариантов:

Мячики и игрушечные мышки . Простые предметы для игр помогают кошке выплеснуть энергию в позитивное русло.

. Простые предметы для игр помогают кошке выплеснуть энергию в позитивное русло. Удочка-дразнилка . Активная игра с владельцем не только отвлечёт питомца, но и укрепит вашу связь.

. Активная игра с владельцем не только отвлечёт питомца, но и укрепит вашу связь. Пищевые головоломки. Это лучший способ перенаправить энергию кошки.

Такие игрушки предлагают питомцу добыть лакомство, что надолго занимает его внимание.

Почему это работает

Кошка, увлечённая игрой или поиском пищи, перестаёт портить мебель или нападать на других питомцев. Игрушки помогают животному выплеснуть энергию, направляя её в позитивное русло.

Важно помнить: ключ к успеху — не наказание, а вовремя предложенная альтернатива, которая сделает вашу кошку счастливее.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

