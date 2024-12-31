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Что делать, если собака боится одного из домочадцев

1:46
Зоосфера

Взяв собаку из приюта, новые хозяева иногда сталкиваются с неожиданной проблемой: питомец может начать бояться одного из членов семьи. Особенно часто животные настороженно относятся к крупным и сильным мужчинам.

Собака породы ретривер
Фото: flickr.com by Scott Beckner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака породы ретривер

Однако есть простой способ, который поможет наладить отношения между собакой и "страшным" человеком.

Лайфхак: как справиться с собачьим страхом

Ключ к успеху — еда. Питомец перестанет бояться человека, который его кормит. Но чтобы метод сработал, необходимо соблюдать несколько важных условий:

Единственный кормилец. На начальном этапе только один член семьи — тот, кого собака боится — должен давать ей пищу.
Терпение и ненавязчивость. Человек не должен заставлять собаку подходить к миске, кричать на неё или наказывать за осторожность.

Как это работает

Сначала собака может избегать "опасного" человека, даже если он предлагает ей еду. Однако со временем питомец поймёт, что больше никто в доме её не кормит. Голод заставит собаку преодолеть свой страх и подойти к кормильцу.

Когда животное увидит, что человек не причиняет ему вреда, а, наоборот, заботится, страх начнёт постепенно исчезать. Важно не спешить, не пугать питомца и дать ему возможность привыкнуть к новому члену семьи.

Что важно помнить

  • Никогда не наказывайте собаку за её страх.
  • Не повышайте голос и не применяйте силу.
  • Проявляйте терпение и доброту — это ключевые факторы, которые помогут наладить контакт.

С помощью такого подхода можно не только преодолеть страх, но и построить крепкие и доверительные отношения с четвероногим другом.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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