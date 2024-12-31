Как выбрать корм для кошки: сухой, влажный или их сочетание

2:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сухие корма для животных остаются лидерами популярности среди владельцев питомцев благодаря своей удобности. Однако сочные мясные консервы тоже вызывают восторг у пушистых гурманов. Но можно ли сочетать эти два вида питания? Разберёмся в отличиях и правилах смешивания.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка ест

Сухой корм: преимущества и недостатки

Сухой корм — это идеальный вариант для занятых хозяев. Достаточно насыпать необходимую порцию и поставить миску с чистой водой. Качественные продукты содержат сбалансированные питательные вещества, а твёрдая текстура помогает поддерживать здоровье зубов, убирая налёт.

Но есть и минусы. Старые и больные животные могут испытывать сложности с разжёвыванием, что делает этот вид корма неподходящим для них.

Влажный корм: плюсы и минусы

Влажные корма содержат много воды, что помогает избежать проблем с пищеварением, таких как запоры. Они подходят для питомцев любого возраста и легко усваиваются.

Однако оставленный в миске влажный корм быстро засыхает, теряет вкус, и миску придётся тщательно отмывать. Кроме того, он не справляется с налётом на зубах, что со временем может привести к проблемам с дёснами.

Можно ли смешивать корма

Эксперты утверждают, что комбинировать сухой и влажный корм можно, но с соблюдением важных правил:

Еда должна быть от одного производителя . Например, если сухой корм сделан из птицы, то и консервы должны быть из того же ингредиента.

. Например, если сухой корм сделан из птицы, то и консервы должны быть из того же ингредиента. Не смешивайте корма в одной миске . Это затрудняет правильную дозировку и может не понравиться питомцу.

. Это затрудняет правильную дозировку и может не понравиться питомцу. Следуйте рекомендациям ветеринара. Правильно подобранная диета учитывает индивидуальные особенности здоровья вашего животного.

Смешивание кормов может быть полезным, но только при соблюдении этих условий. Такой подход позволяет обеспечить питомцу разнообразное, сбалансированное питание.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

