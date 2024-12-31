Как выбрать корм для кошки: сухой, влажный или их сочетание

Сухие корма для животных остаются лидерами популярности среди владельцев питомцев благодаря своей удобности. Однако сочные мясные консервы тоже вызывают восторг у пушистых гурманов. Но можно ли сочетать эти два вида питания? Разберёмся в отличиях и правилах смешивания.
Сухой корм — это идеальный вариант для занятых хозяев. Достаточно насыпать необходимую порцию и поставить миску с чистой водой. Качественные продукты содержат сбалансированные питательные вещества, а твёрдая текстура помогает поддерживать здоровье зубов, убирая налёт.
Но есть и минусы. Старые и больные животные могут испытывать сложности с разжёвыванием, что делает этот вид корма неподходящим для них.
Влажные корма содержат много воды, что помогает избежать проблем с пищеварением, таких как запоры. Они подходят для питомцев любого возраста и легко усваиваются.
Однако оставленный в миске влажный корм быстро засыхает, теряет вкус, и миску придётся тщательно отмывать. Кроме того, он не справляется с налётом на зубах, что со временем может привести к проблемам с дёснами.
Эксперты утверждают, что комбинировать сухой и влажный корм можно, но с соблюдением важных правил:
Смешивание кормов может быть полезным, но только при соблюдении этих условий. Такой подход позволяет обеспечить питомцу разнообразное, сбалансированное питание.
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