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Какие вещи необходимо подготовить перед появлением кошки в доме

1:32
Зоосфера

Появление кошки в доме — это не только радость, но и ответственность. Чтобы пушистому новосёлу было комфортно, хозяевам необходимо заранее подготовиться и обзавестись несколькими важными вещами. Их отсутствие может привести к серьёзным проблемам.

Кошка на кровати
Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кошка на кровати

Основные предметы для ухода за кошкой

Корм и миски

Заранее купите корм, подходящий для нового питомца. Если кошка ранее жила в другой семье, уточните её предпочтения, чтобы избежать резкой смены рациона, которая может вызвать стресс или проблемы с пищеварением. Не забудьте приобрести две миски: одну для еды, другую для воды.

Лоток и наполнитель

Без кошачьего туалета обойтись невозможно. Выбирайте лоток и наполнитель, которые подходят по размеру и будут удобны для животного. Это поможет избежать неприятностей в первые дни.

Когтеточка

Кошка будет точить когти, поэтому заранее купите или сделайте когтеточку. Это убережёт вашу мебель от повреждений.

Переноска

Переноска пригодится для визитов к ветеринару или переездов. Она обеспечит безопасность кошки в дороге и упростит её транспортировку.

Почему важно всё подготовить заранее

Появление кошки в неподготовленной квартире может стать источником стресса для животного и неудобств для хозяев. Наличие перечисленных вещей сделает процесс адаптации пушистого друга комфортным и спокойным.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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