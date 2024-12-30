Подстригаем когти собаке: что нужно знать

2:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда у собаки отрастают когти, это становится настоящей головной болью для владельцев. Проблема особенно остро стоит для маленьких питомцев, которые большую часть времени проводят на руках хозяев. Однако игнорировать этот вопрос нельзя, ведь длинные когти могут вызвать не только неудобства, но и болевые ощущения у собаки.

Фото: commons.wikimedia.org by Bernt Fransson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бишон-фризе

Когти, которые не успевают стачивать о твёрдые поверхности, становятся причиной того, что питомцу трудно передвигаться, как по дому, так и на улице. Порой такие длинные когти заставляют собаку испытывать дискомфорт, похожий на тот, что мы ощущаем, если носим неудобную обувь.

Как же подстричь когти собаке правильно, чтобы не навредить питомцу и не вызвать у него болезненных ощущений? Это не так сложно, если придерживаться нескольких простых правил.

Подготовка к процедуре

Перед тем как приступать к стрижке, важно успокоить питомца. Не играйте с ним, а наоборот, создайте расслабляющую атмосферу. Поглаживания и ласковые слова помогут питомцу почувствовать себя спокойнее. Если вы переживаете, что собака может укусить, наденьте намордник.

Инструменты для стрижки

Для того чтобы стрижка была безопасной и удобной, используйте специальную когтерезку. Эти ножницы не сдавливают коготь, а аккуратно его срезают. Их можно приобрести в любом зоомагазине.

Как стричь ногти

Начинайте с того, чтобы аккуратно отрезать кончик когтя. Лучше сделать это несколько раз, чем сильно повредить коготь и причинить боль питомцу. При этом помните, что манипуляция должна быть быстрой. Особенно если речь идёт о задних лапах: в этом случае удобнее, чтобы собака лежала.

Тонкости процесса

Если питомец начнёт нервничать и вырываться, постарайтесь завершить процедуру быстро, чтобы избежать стресса. Важно, чтобы стрижка не доставляла ему болезненных ощущений, иначе в следующий раз собака может избегать этой процедуры.

Регулярное подстригание когтей — важная часть ухода за питомцем, которая поможет избежать многих проблем, связанных с болезненными ощущениями и неудобством.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



