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Нос собак как орган зрения: невероятное открытие

1:48
Зоосфера

Наши питомцы по-настоящему удивляют нас. Они могут ориентироваться в темноте, как Мурзик, или предсказывать приход хозяев, как Бобик, за несколько минут до их появления у двери. Как это возможно? Ответ скрыт в их суперспособностях, которые давно удивляют учёных.

Лабрадор
Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот видео канала t.me/cosmospet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лабрадор

Недавнее исследование показало, что нос собак не только отвечает за их выдающееся обоняние, но и выполняет функцию зрения. Это открытие стало результатом магнитно-резонансной томографии, проведённой на нескольких собаках. Исследования показали, что затылочная доля мозга у собак связана с их лимбической системой, что позволяет их обонянию интегрироваться с восприятием окружающего мира. Это означает, что по запахам питомцы могут ориентироваться и понимать, где находятся объекты или люди.

Для нас, людей, мир в первую очередь — это визуальные образы. В незнакомой комнате мы, как правило, ориентируемся по зрению, чтобы понять, как расположены предметы или кто находится рядом. В отличие от нас, собаки воспринимают окружающий мир через запахи, и они могут без труда находить путь, даже если их зрение ограничено.

Доктор Филипп Джонсон, автор исследования, подчёркивает, что владельцы собак часто удивляются, когда узнают, что их питомцы слепы, но при этом продолжают вести себя нормально: играют в мяч и ориентируются в пространстве. Это открытие может стать утешением для владельцев собак, у которых питомцы страдают от глазных заболеваний. Как отметил Джонсон, эта необычная связь между носом и зрительной корой мозга собак уникальна и не встречается у других видов.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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