Новогоднее напоминание: не забудьте убраться в жилище домашнего любимца

В преддверии Нового года очень важно провести уборку в квартире. Например, в Китае верят, что, избавляясь от ненужных вещей, мы создаем пространство для новых энергий, а смывая пыль и грязь, избавляемся от неудач прошлого года.
Наши питомцы тоже заслуживают чистоты и комфорта в новом году. Их миски и лежанки должны быть идеально вымыты.
Как постирать лежанку? 3 простых правила:
1. Предварительно очистите лежанку от шерсти и убедитесь, что в ней нет забытых старых лакомств.
2. Стирайте лежанку (или чехол) в режиме деликатной стирки при температуре 40-50 °С.
3. Используйте порошок без отдушек и не забудьте про дополнительное полоскание.
Как помыть миску?
Используйте горячую воду, отдельную губку и эко-средство без химических добавок.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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