Россияне раскупают змей перед Новым годом, спрос вырос на 300%

Россияне активно покупают змей в преддверии Нового года. Так, в одном из зоомагазинов Санкт-Петербурга уже к середине декабря спрос на рептилий вырос на 300%. В Москве же ажиотажный интерес к змеям отмечается с лета.

Фото: https://www.flickr.com/photos/40855483@N00/18024363112/ by https://www.flickr.com/people/40855483@N00 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons Гадюка

Среди самых популярных видов — маисовые полозы, калифорнийские молочные змеи и королевские питоны. В базовый набор для покупки змеи обычно входят террариум, укрытия, субстрат, освещение и обогрев.

На первый взгляд, содержание змей может показаться довольно простым. Однако будущим владельцам следует внимательно изучить особенности ухода за этими животными и помнить, что не все виды змей подходят для домашнего содержания.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

