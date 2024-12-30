Россияне раскупают змей перед Новым годом, спрос вырос на 300%

Россияне активно покупают змей в преддверии Нового года. Так, в одном из зоомагазинов Санкт-Петербурга уже к середине декабря спрос на рептилий вырос на 300%. В Москве же ажиотажный интерес к змеям отмечается с лета.
Среди самых популярных видов — маисовые полозы, калифорнийские молочные змеи и королевские питоны. В базовый набор для покупки змеи обычно входят террариум, укрытия, субстрат, освещение и обогрев.
На первый взгляд, содержание змей может показаться довольно простым. Однако будущим владельцам следует внимательно изучить особенности ухода за этими животными и помнить, что не все виды змей подходят для домашнего содержания.
Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.
Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.