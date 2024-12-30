Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новогоднее напоминание: не забудьте убраться в жилище домашнего любимца
Единственное желание Арины Соболенко на 2025 год, в котором призналась теннисистка
Этот цветок рядом с помидорами отпугнёт всех вредителей — проверенный способ
Россияне раскупают змей перед Новым годом, спрос вырос на 300%
Эти фрукты очищают ваши артерии: добавьте их в рацион
Лимонный восторг — чудесный пирог для новогодних каникул, который легко приготовить
Маленькая гостиная? Вот как сделать её более просторной и удобной
Борьба с инфляцией — АвтоВАЗ сохраняет цены на автомобили до 14 января 2025 года
Новые правила налогообложения для гостиничного бизнеса в Сириусе начнут действовать в 2025 году

Чем категорически нельзя кормить пожилых питомцев

1:07
Зоосфера

С возрастом пищеварение у животных меняется: снижается кислотность желудочного сока, ухудшается аппетит, а сам корм переваривается дольше. В Мосветобъединении рассказали, какие продукты лучше полностью исключить из рациона пожилых питомцев.

Кошка ест
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка ест

— Еда с нашего стола. Ее не стоит предлагать животным любого возраста.

— Морская рыба. Избыток магния и фосфора может негативно сказаться на работе почек.

— Жирные сорта мяса. Если ваш питомец предпочитает натуральное питание, мясо следует давать ему только в отварном виде.

— Коровье молоко. Оно плохо усваивается почти у всех взрослых животных.

— Мучные изделия. Эти продукты вызывают повышенное газообразование и расстройство кишечника.

В составе натурального или промышленного корма для пожилых животных рекомендуется снижать количество злаков. Например, для собак старше 7 лет оптимальное соотношение "мясо — крупы — овощи" составляет 50-20-30%.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Российский шоу-бизнес
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается Аудио 
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Шоу-бизнес
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко Аудио 
Не холодильник и не стиральная машина! Это устройство больше всего пожирает электроэнергию
Недвижимость
Не холодильник и не стиральная машина! Это устройство больше всего пожирает электроэнергию Аудио 
Популярное
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом

Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.

Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Boeing 737-800. Почему начали падать надёжные самолёты Дмитрий Плотников США готовятся к военным действиям в космосе Игорь Буккер Бои на афгано-пакистанской границе. Кто против кого воюет?  Андрей Николаев
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Замените гортензии на растение, которое не перестаёт цвести
Режиссёр Кирилл Серебренников показал Аллу Пугачёву в домашней обстановке
Режиссёр Кирилл Серебренников показал Аллу Пугачёву в домашней обстановке
Последние материалы
Выбор сорта редиса для вашего огорода: актуальные предложения 2025 года
Тёмные эмпаты: заботливые снаружи, опасные внутри
Приднестровье оставило без газа госучреждения Молдавии
Секреты пышного цветения гипсофилы в саду
Почему сантехники хвалят двухвентильные смесители: правда и мифы
Древние тайны Луны: какой секрет скрывается за 150 миллионами лет
Лучше не лениться и готовить самим: почему магазинные салаты могут быть опасны для здоровья
Неожиданный фаворит среди стиральных порошков! Доступное и мощное решение
Немецкая компания Lilium вовремя находит новых инвесторов в индустрии воздушного такси
Авиакомпания Utair снова в центре скандала из-за задержек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.