Чем категорически нельзя кормить пожилых питомцев

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

С возрастом пищеварение у животных меняется: снижается кислотность желудочного сока, ухудшается аппетит, а сам корм переваривается дольше. В Мосветобъединении рассказали, какие продукты лучше полностью исключить из рациона пожилых питомцев.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка ест

— Еда с нашего стола. Ее не стоит предлагать животным любого возраста.

— Морская рыба. Избыток магния и фосфора может негативно сказаться на работе почек.

— Жирные сорта мяса. Если ваш питомец предпочитает натуральное питание, мясо следует давать ему только в отварном виде.

— Коровье молоко. Оно плохо усваивается почти у всех взрослых животных.

— Мучные изделия. Эти продукты вызывают повышенное газообразование и расстройство кишечника.

В составе натурального или промышленного корма для пожилых животных рекомендуется снижать количество злаков. Например, для собак старше 7 лет оптимальное соотношение "мясо — крупы — овощи" составляет 50-20-30%.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



