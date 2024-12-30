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В каком возрасте у собак наступает старость?

0:58
Зоосфера

Ответ на вопрос когда собаки стареют дали ученые из Ливерпульского университета и Университета имени Лоранда Этвеша в Будапеште.

Кавказская овчарка
Фото: commons.wikimedia.org by Zeshor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кавказская овчарка

Исследователи проанализировали обширную базу данных ветеринарных электронных карт и выяснили, что большинство собак начинают считаться пожилыми в возрасте 7,25 года. Средний возраст 832 собак, которые были определены ветеринарными врачами как «старики», составил 12,5 года.

Кроме того, ученые обнаружили, что возраст старения зависит от породы. У собак мелких пород этот процесс обычно начинается позже. Например, средний возраст пожилых джек-рассел-терьеров составил 14,1 года, тогда как у крупных собак этот показатель равен примерно 12 годам.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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