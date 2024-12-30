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Советы аллергикам: как выбрать питомца без риска

2:23
Зоосфера

Аллергия на животных — одна из самых распространённых форм сенсибилизации. Многие даже не подозревают о своей реакции, пока в доме не появляется пушистый друг. Значит ли это, что мечту о питомце придётся оставить?

кошка прячет нос
Фото: Wikipedia by Izemeh is licensed under GNU Free Documentation License
кошка прячет нос

Причины аллергии: не только шерсть

Аллергия связана не только с шерстью, как думают многие. Основными источниками раздражения являются:

  • Белки Can f 1 и Fel d 1: содержатся в слюне, коже и других выделениях собак и кошек.
  • Частицы кожи: они оседают на мебели, одежде, разносятся воздухом и могут сохраняться в доме даже после удаления животного.

Аллергия чаще проявляется на собак и кошек, но реакции на других млекопитающих, таких как хорьки или морские свинки, тоже возможны. Птицы, например, попугаи и канарейки, нередко вызывают сенсибилизацию, как и перья из подушек.

Признаки аллергии

Симптомы аллергии могут быть различными:

  • Заложенность или выделения из носа.
  • Частое чихание, сухой кашель, проблемы с дыханием.
  • Бронхиальные приступы.
  • Зуд, покраснение, волдыри на коже.
  • Слезотечение, конъюнктивит, покраснение глаз.
  • У детей реакция обычно выражена ярче, чем у взрослых.

Что делать при аллергии

К сожалению, полностью гипоаллергенных животных не существует. Однако можно выбрать породы, которые вызывают меньше реакций. Перед тем как завести питомца, стоит:

  • Провести время с животным, чтобы понять, есть ли реакция.
  • Проконсультироваться с аллергологом и сдать анализы на аллергены.

Если аллергия уже выявлена, важно соблюдать меры предосторожности:

  • Регулярно купать питомца, чистить его глаза и уши.
  • Избегать тесного контакта между аллергиком и животным.
  • Часто проветривать помещение, делать влажную уборку.
  • Принимать антигистаминные препараты по назначению врача.

Толерантность к аллергенам

Со временем организм может адаптироваться, и симптомы станут менее выраженными. Однако это возможно только при соблюдении мер профилактики. Самолечение исключено — только врач может назначить корректное лечение.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος - другой, иной, чужой + ἔργον - действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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