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Правда о собаках: разбираем мифы и стереотипы

3:20
Зоосфера

Собаки — наши верные друзья, но даже о них существует немало мифов, которые передаются из поколения в поколение. Если бы собаки могли говорить, они бы наверняка развеяли многие из этих заблуждений. Разберёмся, какие представления о собаках не соответствуют действительности.

Собака породы мопс
Фото: commons.wikimedia.org by DodosD, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Собака породы мопс

Миф 1. Собаки видят мир только в чёрно-белых тонах

Этот миф появился ещё в 1930-х годах благодаря энтузиасту собачьей жизни Уиллу Джуди. Он утверждал, что собаки видят только оттенки серого. Современные исследования доказали обратное: собаки различают цвета, хотя их спектр менее широк, чем у людей. Например, псы видят синий и жёлтый, но не различают красный и зелёный.

Миф 2. Пасть собаки чище, чем рот человека

Многие верят, что собачья пасть стерильна и безопасна, но это не так. Собаки исследуют мир зубами — едят траву, обнюхивают мусор и даже могут попробовать кошачьи "отходы". В результате их ротовая полость полна бактерий, многие из которых могут быть потенциально вредны.

Поэтому не стоит воспринимать собачью пасть как эталон чистоты, несмотря на то, что слюна псов действительно обладает некоторыми антибактериальными свойствами.

Миф 3. Собаки чувствуют вину

Когда собака опускает уши или выглядит "виновато", это реакция на недовольство хозяина, а не осознание своей вины. Животные не понимают человеческих моральных норм и просто стараются успокоить своего владельца. Если вы ругаете собаку за шалость, совершённую несколько часов назад, она не поймёт, за что её наказывают.

Миф 4. Собаки едят траву только если болеют

Некоторые владельцы пугаются, увидев, как их питомец жует траву, и сразу везут его к ветеринару. Однако это не всегда сигнал о проблемах со здоровьем. Трава может привлекать собак своим вкусом или текстурой. Если же питомца рвёт после поедания зелени или он ест её слишком часто, это повод обратиться к врачу.

Миф 5. У собак всегда неприятный запах из пасти

Неприятный запах изо рта — не норма для собак. Чаще всего это признак проблем со здоровьем: от зубного камня до болезней желудочно-кишечного тракта. Регулярная чистка зубов и визиты к ветеринару помогут избежать таких проблем.

Миф 6. Старую собаку нельзя обучить новым трюкам

Многие считают, что с возрастом собаки теряют способность к обучению, но это заблуждение. Обучение новым командам полезно для пожилых собак: оно стимулирует их мозг и укрепляет связь с хозяином. Важно лишь учитывать физические возможности животного и проявлять терпение.

Вывод

Мифы о собаках не только вводят владельцев в заблуждение, но и могут навредить здоровью питомцев. Чтобы обеспечить своему четвероногому другу комфорт и заботу, не стоит полагаться на стереотипы.

Обратитесь за советом к ветеринару или изучите научные исследования, чтобы лучше понять поведение своей собаки.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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