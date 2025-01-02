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Правила гигиены щенков. Из чего должен состоять уход?

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Зоосфера

Регулярные ванны

Используйте мягкий шампунь для щенков и следите за тем, чтобы вода была теплой, не слишком горячей или слишком холодной. Аккуратно вспеньте и смойте.

Собака
Фото: unsplash.com/ by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Расчесывание

Регулярно расчесывайте шерсть, чтобы удалить выпавшие волоски и предотвратить спутывание, поддерживать шерсть гладкой и блестящей.

Чистка ушей

Аккуратно протрите уши щенка влажной тканью, чтобы удалить грязь. Будьте осторожны и не заходите слишком глубоко.

Стрижка когтей

Подстригайте когти щенка с помощью специальных приборов для стрижки когтей. Будьте осторожны и не стригите слишком близко сосуду.

Чистка зубов

Используйте мягкую зубную щетку для щенка и зубную пасту для чистки зубов щенка. Это помогает сохранить свежее дыхание и предотвращает проблемы с зубами.

Чистка глаз

Аккуратно протрите уголки глаз щенка чистой влажной тканью, чтобы удалить выделения. 

Профилактика клещей и блох

Используйте одобренные ветеринарами методы профилактики клещей и блох, чтобы отпугнуть этих надоедливых насекомых.

 

 

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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