Правила гигиены щенков. Из чего должен состоять уход?

Используйте мягкий шампунь для щенков и следите за тем, чтобы вода была теплой, не слишком горячей или слишком холодной. Аккуратно вспеньте и смойте.
Регулярно расчесывайте шерсть, чтобы удалить выпавшие волоски и предотвратить спутывание, поддерживать шерсть гладкой и блестящей.
Аккуратно протрите уши щенка влажной тканью, чтобы удалить грязь. Будьте осторожны и не заходите слишком глубоко.
Подстригайте когти щенка с помощью специальных приборов для стрижки когтей. Будьте осторожны и не стригите слишком близко сосуду.
Используйте мягкую зубную щетку для щенка и зубную пасту для чистки зубов щенка. Это помогает сохранить свежее дыхание и предотвращает проблемы с зубами.
Аккуратно протрите уголки глаз щенка чистой влажной тканью, чтобы удалить выделения.
Используйте одобренные ветеринарами методы профилактики клещей и блох, чтобы отпугнуть этих надоедливых насекомых.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Певица Ани Лорак показала семейные снимки с празднования Нового года.