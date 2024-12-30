Тайна кошачьего языка: больше, чем просто орган вкуса

2:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Любители кошек наверняка не раз замечали, насколько шершавым ощущается их язык, когда питомец облизывает хозяина. Эта особенность удивляет, но имеет чёткое объяснение: кошачий язык — универсальный инструмент для ухода, питания и терморегуляции. Разберёмся подробнее.

Фото: Wikipedia by Creador1921, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Язык кошки

Строение кошачьего языка

Кошачий язык покрыт ороговевшими сосочками, направленными в сторону глотки. Они напоминают крошечные крючки и состоят из кератина — того же вещества, что и человеческие ногти. Эта структура помогает кошкам выполнять сразу несколько функций:

Уход за шерстью: шершавый язык действует как природная расчёска, позволяя удалять выпавшую шерсть, мусор и паразитов.

шершавый язык действует как природная расчёска, позволяя удалять выпавшую шерсть, мусор и паразитов. Очистка и расчесывание : питомец вылизывает себя, чтобы поддерживать чистоту и ухоженность.

: питомец вылизывает себя, чтобы поддерживать чистоту и ухоженность. Упрощение еды: во время трапезы такие "крючки" помогают кошкам отделять мясо от костей.

Функциональность языка

Кроме ухода за собой, кошачий язык играет важную роль в других аспектах их жизни:

Чувствительность к вкусам : благодаря строению языка, кошки способны лучше ощущать вкус еды, поскольку сосочки удерживают пищу во рту.

: благодаря строению языка, кошки способны лучше ощущать вкус еды, поскольку сосочки удерживают пищу во рту. Терморегуляция: в жару кошки высовывают язык и часто дышат, чтобы охлаждать организм.

в жару кошки высовывают язык и часто дышат, чтобы охлаждать организм. Лакание жидкости: благодаря форме языка, напоминающей ложку, кошкам легко лакать жидкую пищу.

Как помочь кошке с уходом за шерстью

Хотя кошки отлично справляются с уходом за собой, им нужна помощь, чтобы избежать проблем со здоровьем. Проглоченная шерсть может накапливаться в желудочно-кишечном тракте, вызывая дискомфорт или даже необходимость оперативного вмешательства.

Вот как вы можете помочь питомцу:

Регулярное вычесывание: используйте щётку, чтобы удалять отмершие волоски, снижая риск проглатывания шерсти.

используйте щётку, чтобы удалять отмершие волоски, снижая риск проглатывания шерсти. Наблюдение за состоянием питомца: если кошка часто рвёт шерстью или перестала умываться, обратитесь к ветеринару.

Почему некоторые кошки не вылизывают себя

Ленивые особи или питомцы с избыточным весом часто игнорируют уход за шерстью, предпочитая, чтобы за ними ухаживал хозяин. Кошки обычно более аккуратны в этом плане, чем коты.

Итог

Шершавый язык кошек — это не только их "личная расчёска", но и универсальный инструмент, помогающий в уходе, питании и регулировании температуры. Однако даже с таким продуманным природой органом кошкам всё же необходима помощь владельцев для поддержания здоровья.

Уточнения

Язы́к (лат lingua) — непарный вырост дна ротовой полости у особей позвоночных.

