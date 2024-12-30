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Тайна кошачьего языка: больше, чем просто орган вкуса

2:44
Зоосфера

Любители кошек наверняка не раз замечали, насколько шершавым ощущается их язык, когда питомец облизывает хозяина. Эта особенность удивляет, но имеет чёткое объяснение: кошачий язык — универсальный инструмент для ухода, питания и терморегуляции. Разберёмся подробнее.

Язык кошки
Фото: Wikipedia by Creador1921, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Язык кошки

Строение кошачьего языка

Кошачий язык покрыт ороговевшими сосочками, направленными в сторону глотки. Они напоминают крошечные крючки и состоят из кератина — того же вещества, что и человеческие ногти. Эта структура помогает кошкам выполнять сразу несколько функций:

  • Уход за шерстью: шершавый язык действует как природная расчёска, позволяя удалять выпавшую шерсть, мусор и паразитов.
  • Очистка и расчесывание: питомец вылизывает себя, чтобы поддерживать чистоту и ухоженность.
  • Упрощение еды: во время трапезы такие "крючки" помогают кошкам отделять мясо от костей.

Функциональность языка

Кроме ухода за собой, кошачий язык играет важную роль в других аспектах их жизни:

  • Чувствительность к вкусам: благодаря строению языка, кошки способны лучше ощущать вкус еды, поскольку сосочки удерживают пищу во рту.
  • Терморегуляция: в жару кошки высовывают язык и часто дышат, чтобы охлаждать организм.
  • Лакание жидкости: благодаря форме языка, напоминающей ложку, кошкам легко лакать жидкую пищу.

Как помочь кошке с уходом за шерстью

Хотя кошки отлично справляются с уходом за собой, им нужна помощь, чтобы избежать проблем со здоровьем. Проглоченная шерсть может накапливаться в желудочно-кишечном тракте, вызывая дискомфорт или даже необходимость оперативного вмешательства.

Вот как вы можете помочь питомцу:

  • Регулярное вычесывание: используйте щётку, чтобы удалять отмершие волоски, снижая риск проглатывания шерсти.
  • Наблюдение за состоянием питомца: если кошка часто рвёт шерстью или перестала умываться, обратитесь к ветеринару.

Почему некоторые кошки не вылизывают себя

Ленивые особи или питомцы с избыточным весом часто игнорируют уход за шерстью, предпочитая, чтобы за ними ухаживал хозяин. Кошки обычно более аккуратны в этом плане, чем коты.

Итог

Шершавый язык кошек — это не только их "личная расчёска", но и универсальный инструмент, помогающий в уходе, питании и регулировании температуры. Однако даже с таким продуманным природой органом кошкам всё же необходима помощь владельцев для поддержания здоровья.

Уточнения

Язы́к (лат lingua) — непарный вырост дна ротовой полости у особей позвоночных.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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