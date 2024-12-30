Тайна кошачьего языка: больше, чем просто орган вкуса

Любители кошек наверняка не раз замечали, насколько шершавым ощущается их язык, когда питомец облизывает хозяина. Эта особенность удивляет, но имеет чёткое объяснение: кошачий язык — универсальный инструмент для ухода, питания и терморегуляции. Разберёмся подробнее.
Кошачий язык покрыт ороговевшими сосочками, направленными в сторону глотки. Они напоминают крошечные крючки и состоят из кератина — того же вещества, что и человеческие ногти. Эта структура помогает кошкам выполнять сразу несколько функций:
Кроме ухода за собой, кошачий язык играет важную роль в других аспектах их жизни:
Хотя кошки отлично справляются с уходом за собой, им нужна помощь, чтобы избежать проблем со здоровьем. Проглоченная шерсть может накапливаться в желудочно-кишечном тракте, вызывая дискомфорт или даже необходимость оперативного вмешательства.
Вот как вы можете помочь питомцу:
Ленивые особи или питомцы с избыточным весом часто игнорируют уход за шерстью, предпочитая, чтобы за ними ухаживал хозяин. Кошки обычно более аккуратны в этом плане, чем коты.
Шершавый язык кошек — это не только их "личная расчёска", но и универсальный инструмент, помогающий в уходе, питании и регулировании температуры. Однако даже с таким продуманным природой органом кошкам всё же необходима помощь владельцев для поддержания здоровья.
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