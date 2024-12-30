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Течка у собак: что нужно знать владельцам и как правильно ухаживать за питомцем

3:48
Зоосфера

Уход за собакой — это не только прогулки и кормление, но и понимание её физиологических особенностей. Течка у сук — важный этап взросления, который может вызвать множество вопросов у владельцев. Разберёмся, когда начинается первая течка, как долго она длится и что нужно делать в этот период.

Такса и хозяйка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Такса и хозяйка

Когда начинается первая течка

Первая течка у собак обычно наступает в возрасте 6-18 месяцев, в зависимости от породы. У мелких пород (например, чихуахуа, йорков) этот процесс начинается раньше — в 6-9 месяцев, тогда как у крупных собак — ближе к году.

Если течка не наступила до 18 месяцев, а у крупных пород до двух лет, стоит обратиться к ветеринару для исключения возможных проблем.

Сколько длится течка и как её распознать

Средняя продолжительность течки у собак — около трёх недель. Период можно разделить на четыре фазы:

Проэструс — предтечка

  • Длится 7-10 дней. У собаки появляются первые кровянистые выделения, набухают наружные половые органы. Характерные признаки — возбуждённое или, напротив, апатичное поведение, метки на территории. Для поддержания чистоты в доме можно использовать гигиенические трусы.

Эструс — фаза охоты

  • Эта фаза длится 7-9 дней. У собаки происходит овуляция, она готова к спариванию. Поведение становится ласковым, питомец может проявлять интерес к кобелям. Выделения светлеют, вульва остаётся набухшей. Владельцам, не планирующим вязку, важно следить за питомцем, избегать мест скопления собак и гулять только на поводке.

Диэструс — гнездование

  • Этот этап длится около двух месяцев. Выделения прекращаются, организм возвращается к нормальному состоянию. Иногда может развиваться ложная щенность, сопровождающаяся набуханием молочных желёз и "гнездовым" поведением. В таких случаях рекомендуется консультация с ветеринаром.

Анэструс — период покоя

  • Этот период между течками длится 4-6 месяцев. Репродуктивная система собаки отдыхает. У пожилых животных эта фаза может удлиняться.

Особенности течки: расщеплённая и скрытая

  • Расщеплённая течка: симптомы предтечки могут исчезнуть и возобновиться через несколько недель. Это нормально для молодых собак, но у взрослых может сигнализировать о патологии.
  • Скрытая течка: внешние признаки отсутствуют, но овуляция происходит. Для точного определения времени вязки можно сдать анализы.

Как ухаживать за собакой во время течки

  • Гигиена: используйте моющиеся покрытия, гигиенические трусы или обеспечьте питомцу возможность ухаживать за собой.
  • Контроль поведения: изменения настроения и возбудимость — нормальны. Проявляйте терпение, занимайтесь играми и прогулками.
  • Безопасность: не отпускайте собаку с поводка, избегайте контактов с другими животными.
  • Наблюдение за здоровьем: если выделения приобрели неприятный запах или цвет, собака стала вялой, срочно обратитесь к ветеринару.

Заключение

Течка у собак — естественный процесс, к которому владельцам важно быть готовыми. Знание особенностей этого периода и правильный уход помогут вам и вашему питомцу пройти его без стресса.

Если есть сомнения в состоянии собаки, обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром. Забота о здоровье вашего питомца — залог его долгой и счастливой жизни.

Уточнения

Э́струс (греч. οἶστρος "страсть, неистовство, ярость"), или те́чка, или охо́та также — это часть полового цикла, морфологические изменения, которые циклически повторяются в половой системе самок, связанные с созреванием гамет и их выходом в брюшную полость в процессе овуляции.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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