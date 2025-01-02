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Как дельфины общаются под водой? Удивительные факты

1:28
Зоосфера

Свист и щелчки

Дельфины известны своим свистом и щелчками. Они издают эти звуки с помощью дыхало, которое расположено на макушке головы. У каждого дельфина есть уникальный свисток, похожий на отпечаток пальца человека, что позволяет им идентифицировать себя в глазах других.

Дельфин
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дельфин

Эхолокация

Дельфины используют эхолокацию, особый вид сонар, для навигации и определения местоположения объектов в окружающей среде. Они издают серию щелчков и прислушиваются к эху, чтобы определить расстояние, размер и форму близлежащих объектов, включая добычу.

Язык тела

Дельфины общаются с помощью языка тела, используя движения и жесты. Они могут использовать сальто, похлопывания хвостом или другие действия для передачи информации или выражения эмоций.

Физический контакт

Физический контакт — еще один способ общения дельфинов. Они могут касаться друг друга плавниками, хвостами или телом. Это тактильное взаимодействие имеет решающее значение для поддержания социальных связей внутри стаи.

Вокализации

Помимо свистка, дельфины издают множество других вокализаций. Эти звуки служат различным целям, таким как выражение эмоций, координация действий группы или сигнализация об опасности.

 

Уточнения

Дельфи́ны — водные млекопитающие инфраотряда китообразных, принадлежащие либо к семейству дельфиновых (Delphinidae) — морские, либо к нетаксономической группе речных дельфинов — пресноводные.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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