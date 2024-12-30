Невидимый враг: эфирные масла, которые смертельно опасны для кошек

Эфирные масла широко применяются для создания уюта в доме, ухода за вещами или даже отпугивания животных. Но знаете ли вы, что для кошек они могут быть смертельно опасны?
Эфирные масла представляют собой концентраты растительных экстрактов. Для человека они могут быть полезны, но кошачий организм устроен иначе. У кошек отсутствуют ферменты, которые помогают выводить токсичные вещества. Эти масла накапливаются в печени, вызывая интоксикацию.
Кроме того, кошки имеют уникальный метаболизм, из-за чего даже небольшое количество масла может спровоцировать тяжёлое отравление.
Некоторые эфирные масла представляют для кошек наибольшую угрозу:
Даже пары масел могут быть токсичны. Использование ароматических ламп или обработка предметов эфирными маслами без учёта их воздействия на питомца может стать причиной интоксикации.
Признаки интоксикации у кошек включают:
Если у кошки наблюдаются эти симптомы, немедленно обратитесь к ветеринару.
Эфирные масла, такие полезные для нас, могут нанести серьёзный вред вашим питомцам. Чтобы обезопасить кошку, выбирайте средства ухода и ароматизации с учётом особенностей её организма.
Эфи́рные масла — маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом.
Чистотел — это растение, которое нередко можно встретить в садах и огородах.