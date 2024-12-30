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Невидимый враг: эфирные масла, которые смертельно опасны для кошек

2:15
Зоосфера

Эфирные масла широко применяются для создания уюта в доме, ухода за вещами или даже отпугивания животных. Но знаете ли вы, что для кошек они могут быть смертельно опасны?

Чёрный мейнкун
Фото: blackmainecoon.com by Tazer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чёрный мейнкун

Почему эфирные масла опасны для кошек

Эфирные масла представляют собой концентраты растительных экстрактов. Для человека они могут быть полезны, но кошачий организм устроен иначе. У кошек отсутствуют ферменты, которые помогают выводить токсичные вещества. Эти масла накапливаются в печени, вызывая интоксикацию.

Кроме того, кошки имеют уникальный метаболизм, из-за чего даже небольшое количество масла может спровоцировать тяжёлое отравление.

Какие масла наиболее опасны

Некоторые эфирные масла представляют для кошек наибольшую угрозу:

  • Хвойные (сосна, ель, пихта).
  • Эвкалипт.
  • Масло чайного дерева.
  • Иланг-иланг.
  • Корица.
  • Цитрусовые (лимон, апельсин, грейпфрут).

Даже пары масел могут быть токсичны. Использование ароматических ламп или обработка предметов эфирными маслами без учёта их воздействия на питомца может стать причиной интоксикации.

Симптомы отравления эфирными маслами

Признаки интоксикации у кошек включают:

  • Обильное слюнотечение.
  • Рвоту.
  • Слабость, тремор.
  • Одышку.
  • Снижение температуры тела.

Если у кошки наблюдаются эти симптомы, немедленно обратитесь к ветеринару.

Как защитить кошку

  • Исключите использование эфирных масел в доме: если это невозможно, держите кошку подальше от обработанных предметов и ароматических ламп.
  • Не наносите масла на шерсть или кожу животного: даже минимальная доза может быть опасной.
  • Соблюдайте осторожность с цитрусовыми маслами: их можно использовать для отпугивания, но только в очень низких концентрациях.

Помните

Эфирные масла, такие полезные для нас, могут нанести серьёзный вред вашим питомцам. Чтобы обезопасить кошку, выбирайте средства ухода и ароматизации с учётом особенностей её организма.

Уточнения

Эфи́рные масла — маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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