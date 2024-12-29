Кинолог рассказал, как правильно провести с собакой Новый год

1:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц рассказал, как правильно поздравить собаку с Новым годом. Об этом пишет Общественная Служба Новостей.

Фото: commons.wikimedia.org by Mdk572, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Собака

По мнению эксперта, собаки не нуждаются в присутствии на новогоднем застолье. Они не воспринимают праздники и могут испытывать стресс от шума и суеты. К тому же, обилие новых запахов, громких звуков и незнакомых людей может вызвать у них перевозбуждение, а блюда с праздничного стола — расстройство желудка.

"Однажды к нам пришли гости, и незаметно для меня накормили одну из моих собак тортом. На следующий день ей было очень плохо", — поделился эксперт.

Он также отметил, что собаки плохо переносят шоколад, солёную и жирную пищу. Поэтому нужно быть очень осторожным и не давать питомцу ничего лишнего.

Константин Карапетьянц подчеркнул, что не стоит переносить на собак человеческие традиции и привычки, поскольку они им непонятны. Он также отметил, что не стоит очеловечивать собаку и приписывать ей качества, свойственные общению между людьми.

"Собака — это животное, и об этом нельзя забывать. Иногда мы просто вредим ей такими вещами", — сказал Карапетьянц.

Кинолог посоветовал изолировать собаку на время празднования Нового года. Закрыть её в другой комнате или в клетке, если есть такая возможность.

"Собака не обидится", — подчеркнул эксперт.

В новогоднюю ночь самое важное — не забывать о собаке, можно периодически подходить к ней, особенно во время запуска фейерверков, чтобы успокоить её.

Когда гости разойдутся, вы всегда можете поощрить её привычным лакомством или утром, подольше погулять без толкотни и салютов. Это будет ей намного приятнее.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



