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Ароматерапия и кошки. Всё о преимуществах этой процедуры для здоровья питомцев

2:02
Зоосфера

Польза

Ароматерапия потенциально полезна для здоровья кошек. Точно так же, как определенные запахи могут влиять на наше настроение и самочувствие, у кошек также есть обоняние, на которое могут влиять различные ароматы.

При использовании ароматерапии с кошками очень важно выбирать безопасные для них эфирные масла, так как некоторые масла могут быть токсичными для кошек.

Выбирайте правильные эфирные масла

Некоторые эфирные масла, такие как лаванда или ромашка, обладают успокаивающими свойствами, которые могут помочь уменьшить беспокойство и стресс у кошек. Эти ароматы создают успокаивающую атмосферу, которая способствует расслаблению и чувству безопасности для вашего пушистого компаньона. Они могут быть особенно полезны в стрессовых ситуациях, таких как визит к ветеринару или во время грозы. Распыляя эти масла или используя их в разбавленном виде, вы можете создать успокаивающую атмосферу для своей кошки.

Некоторые эфирные масла могут принести вред

С другой стороны, такие масла, как мята перечная или эвкалипт, обладают бодрящими и стимулирующими свойствами. Эти ароматы могут быть полезны для кошек с проблемами дыхания, так как они могут помочь устранить заложенность носа и способствовать облегчению дыхания.

Тем не менее важно использовать эти масла с осторожностью и по согласованию с ветеринаром, чтобы обеспечить правильное разбавление и дозировку.

Помните об их чувствительности

При использовании ароматерапии для кошек крайне важно учитывать их индивидуальную чувствительность и предпочтения. Некоторые кошки могут не реагировать положительно на определенные запахи, в то время как другие могут находить их особенно привлекательными. Важно наблюдать за поведением и реакцией вашей кошки, чтобы определить, какие ароматы подходят и приятны для нее.

Уточнения

Ароматерапи́я  — разновидность альтернативной медицины, в которой используются полезные свойства растительных эфирных масел, она используется в салонах красоты и массажных кабинетах.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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