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Могут ли собаки обижаться? Разбираем эмоции питомцев

3:09
Зоосфера

Тема того, умеют ли собаки обижаться, волнует многих владельцев. Особенно, когда их питомцы начинают демонстрировать эмоциональные реакции на изменения в отношениях с хозяевами. Чтобы разобраться в этом, важно понять, как собаки воспринимают мир и какие эмоции они способны испытывать.

Йоркширский терьер
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Йоркширский терьер

Эмоции собак: что важно знать

Собаки — это социальные животные, которые живут в группах и воспринимают своих хозяев как лидеров. Их эмоциональные переживания тесно связаны с этой природой взаимодействия. Однако важно помнить, что эмоции собак отличаются от человеческих. Они не могут воспринимать свое положение с той же степенью рефлексии, как мы.

Собаки не обижаются

Если говорить прямо, собаки не умеют обижаться. Они не способны испытывать такие сложные чувства, как мы. Часто владельцы, желая стать ближе к своим питомцам, начинают приписывать им человеческие эмоции. Мы привыкли общаться с животными, как с людьми, и ожидаем тех же реакций.

Когда хозяин ругает собаку, она может пригнуться, отворачиваться, прижимать уши. Мы воспринимаем это как проявление "вины" или "обиды", но на самом деле собака просто демонстрирует сигналы примирения в ответ на агрессивную реакцию хозяина.

Реакция на изменение отношений

Собаки очень чувствительны к изменениям в отношениях с хозяевами. Например, если хозяин начинает меньше уделять внимания питомцу или меняет привычную рутину, собака может проявлять признаки беспокойства. Эти изменения могут вызвать у собаки чувство неуверенности, и она начнёт демонстрировать признаки дискомфорта. Это можно интерпретировать как "обиду", но на самом деле это скорее реакция на нарушение привычного порядка.

Эксперимент: что показывают собаки при наказании

Проводился эксперимент, в котором несколько собак были закрыты в разных комнатах. Одной группе собакам дали лакомства, а второй группе — нет. Когда человек зашёл в комнату с грозными эмоциями и стал ругать собак, не тронувших лакомство, они начали показывать те же "виноватые" сигналы, которые часто воспринимаются как "обида". В то время как первая группа собак, которую никто не ругал, не проявляла таких признаков.

Нужно ли ругать собаку

Ругать собаку за проступок не стоит. Питомец вряд ли поймёт, за что его ругают. Скорее всего, он будет ощущать вашу непредсказуемость и небезопасность. Когда собака демонстрирует "виноватый" вид, на самом деле она может испытывать испуг. Частые наказания могут привести к тревожному расстройству у животного и испортить ваши отношения с ним.

Любовь и взаимопонимание — это основа счастливых отношений с собакой. Вместо наказаний лучше наладить контакт и поощрять хорошее поведение. Ведь счастливая собака — это та, которая чувствует себя в безопасности и окружена заботой.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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