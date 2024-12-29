Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда стоит задуматься о смене фитнес-тренера?
Новая туристическая деревня "Ларга" в Ванинском районе
Недорогая рыба для здоровья и стройной фигуры
Аист со стрелой: что думали люди, когда не знали о миграции птиц
Очищение природы — в США радуются возвращению вымершего вида
Как валидол и аспирин помогают вашим растениям
Дорохов сравнил Бурунова с Аленом Делоном
Почему пилатес — ключ к стройной фигуре
Лай, вой и беспорядок: как справиться с поведением собаки в одиночестве

Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином

Зоосфера

Домашние животные занимают важное место в нашей жизни, и расстаться с ними бывает особенно тяжело, ведь они становятся частью нашей семьи. Тем не менее, согласно новому исследованию, оказывается, что они, как правило, понимают, когда наступает конец, и хотят попрощаться с нами.

Белый кот с чёрной мордой
Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белый кот с чёрной мордой

Наши преданные четвероногие друзья, даже когда их время почти подошло, находят силы, чтобы встать и в последний раз продемонстрировать, как сильно они нас любят, пусть и по-своему.

Однако подобное поведение не редкость среди многих животных, которые, по всей видимости, осознают свою близкую смерть, независимо от того, происходит ли она естественным путём или в результате других причин. Биолог Руперт Шелдрейк в своём исследовании, опубликованном в Daily Mail, делится почти 25-летним опытом в изучении необъяснимых явлений в поведении животных, собирая истории о последних моментах жизни домашних питомцев от их владельцев.

Одна из таких историй звучит так: "Я завела свою первую кошку Эмилию, когда ей было всего три месяца. Три года спустя у неё была диагностирована лейкемия, которая унесла её жизнь, несмотря на все наши старания помочь. В день её смерти, около пяти утра, я положила её к своим ногам и сказала, что мы обязательно увидим восход солнца. В этот момент она встала, подняла голову и лизнула мою руку. Спустя час, когда солнце поднялось и начало светить в наше окно, она посмотрела на меня, откинулась назад и сделала глубокий вздох. Это был её последний вдох".

 

 

 

 

Уточнения

Биоло́гия (греч. βιολογία; от др.-греч. βίος «жизнь» + λόγος «учение, наука») — наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания. Изучает все аспекты жизни, в частности: структуру, функционирование, рост, происхождение, эволюцию и распределение живых организмов на Земле.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
На Рублёвке объявили бойкот Алле Пугачёвой перед новогодними праздниками
Российский шоу-бизнес
На Рублёвке объявили бойкот Алле Пугачёвой перед новогодними праздниками Аудио 
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
Шоу-бизнес
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки Аудио 
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Шоу-бизнес
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко Аудио 
Популярное
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается

Артист балета Сергей Полунин вынужден покинуть Россию.

Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Бывшая жена Бондарчука впервые прокомментировала слухи о разводе режиссёра с Паулиной Андреевой
Бои на афгано-пакистанской границе. Кто против кого воюет?  Андрей Николаев По следам катастрофы азербайджанского самолёта. Человеческий фактор или запланированная провокация? Юрий Бочаров Сводка с фронта: в Курской области сдался в плен украинский лётчик, в Курахово идёт штурм ТЭС Дмитрий Плотников
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
Танцующую между столиками Орбакайте заметили в одном из баров Нью-Йорка
Как приготовить идеальный торт Наполеон дома
Как приготовить идеальный торт Наполеон дома
Последние материалы
Аист со стрелой: что думали люди, когда не знали о миграции птиц
Очищение природы — в США радуются возвращению вымершего вида
Как валидол и аспирин помогают вашим растениям
Дорохов сравнил Бурунова с Аленом Делоном
Почему пилатес — ключ к стройной фигуре
Лай, вой и беспорядок: как справиться с поведением собаки в одиночестве
В России запустили первую электростанцию, работающую на бытовых отходах
Секреты ухода за руками: как защитить кожу от холода и пересыхания
Промерзание угла дома: как справиться с холодом и влагой
Этот салат может испортить ваш Новый год: чего не стоит переедать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.