Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином

Домашние животные занимают важное место в нашей жизни, и расстаться с ними бывает особенно тяжело, ведь они становятся частью нашей семьи. Тем не менее, согласно новому исследованию, оказывается, что они, как правило, понимают, когда наступает конец, и хотят попрощаться с нами.

Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белый кот с чёрной мордой

Наши преданные четвероногие друзья, даже когда их время почти подошло, находят силы, чтобы встать и в последний раз продемонстрировать, как сильно они нас любят, пусть и по-своему.

Однако подобное поведение не редкость среди многих животных, которые, по всей видимости, осознают свою близкую смерть, независимо от того, происходит ли она естественным путём или в результате других причин. Биолог Руперт Шелдрейк в своём исследовании, опубликованном в Daily Mail, делится почти 25-летним опытом в изучении необъяснимых явлений в поведении животных, собирая истории о последних моментах жизни домашних питомцев от их владельцев.

Одна из таких историй звучит так: "Я завела свою первую кошку Эмилию, когда ей было всего три месяца. Три года спустя у неё была диагностирована лейкемия, которая унесла её жизнь, несмотря на все наши старания помочь. В день её смерти, около пяти утра, я положила её к своим ногам и сказала, что мы обязательно увидим восход солнца. В этот момент она встала, подняла голову и лизнула мою руку. Спустя час, когда солнце поднялось и начало светить в наше окно, она посмотрела на меня, откинулась назад и сделала глубокий вздох. Это был её последний вдох".

Уточнения

Биоло́гия (греч. βιολογία; от др.-греч. βίος «жизнь» + λόγος «учение, наука») — наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания. Изучает все аспекты жизни, в частности: структуру, функционирование, рост, происхождение, эволюцию и распределение живых организмов на Земле.

