Аист со стрелой: что думали люди, когда не знали о миграции птиц

Задолго до появления современных методов мониторинга миграции птиц первым известным случаем миграции стал аист, получивший ранения от стрелы. В то время даже учёные не исключали, что многие пернатые зимуют на дне водоёмов.

Фото: PxHere by Rob Smith, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Морские птицы

Весной 1822 года в Германии один белый аист стал причиной значительного ажиотажа. Этот вид обычно мигрирует по европейским территориям летом, но данный аист привлек внимание своей необычной судьбой. Он передвигался по землям графов Ботер в окрестностях Клюца, города между Любеком и Висмаром на Балтийском побережье, при этом на шее у него была привязанная длинная палка. В местной газете сообщалось о том, что у аиста была длинная, тонкая палка длиной свыше двух футов, которая свисала вниз, не мешая его полёту или другим движениям.

Однако другие аисты пытались помочь ему. В течение нескольких дней местные жители, а также далёкие наблюдатели стекались полюбоваться на птицу и гадали, что же это за загадочная палка длиной 80 сантиметров. В конце концов, чтобы удовлетворить всеобщее любопытство, аиста застрелили.

Птицу поймал граф фон Ботмер, однако этот трофей принадлежал великому герцогу Фридриху Франциску I Мекленбург-Шверинскому. Он передал аиста в зоологическую коллекцию Ростокского университета. Там к исследованию птицы приступил врач и ботаник Генрих Густав Флёрк. Он выяснил, что на этом аисте находится необычная деревянная стрела с широкой металлической насадкой, которая глубоко вошла в кожу с правой стороны шеи, а по особенностям железного острия, заклинившего в верхней части и прикрепленного к концу стрелы, можно предположить, что аист провел зиму в отдаленном месте, где и был подстрелен.

В конце XIX века были зафиксированы детали ночных миграций, которые продемонстрировали, что птицы, как правило, путешествуют в тёмное время суток и издают разнообразные звуковые сигналы, чтобы не терять друг друга. Современные технологии, такие как спутниковое и радиослежение, открыли новые горизонты для понимания миграционных маршрутов птиц и их поведения во время путешествий.

Уточнения

Аисты (лат. Ciconia ) — род птиц из отряда голенастых. Для аистов характерны длинные обнажённые ноги, покрытые сетчатой кожей; клюв длинный, прямой, конический; передние пальцы соединены между собой широкой плавательной перепонкой, пальцы короткие с розоватыми когтями.