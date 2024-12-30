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Почему собака много спит? Названы основные причины

1:16
Зоосфера

Почему собака много спит

Домашние животные, как правило, спят дольше, когда с ними играют и много гуляют на улице. Хотя иногда собаки могут, наоборот, спать дольше из-за безделья. Кроме того, необычная сонливость может быть признаком стресса у животного. Например, в условиях смены обстановки, нового жилья, шума вокруг и любых других изменений.

Кошка и собака
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и собака

Также если ваша собака начинает спать больше, это может быть признаком  заболевания. Некоторые заболевания, такие как диабет и гипотиреоз, могут вызывать усталость и вялость у животных Поэтому, если вы заметили, что ваш питомец спит больше обычного, важно обратиться к ветеринару и проверить состояние здоровья вашей собаки.

Повышенная сонливость наблюдается и при неправильном рационе питомца. Например, если пища слишком жирная и калорийная.

Как долго в среднем спят собаки

В среднем собаки спят около 12-14 часов в сутки. Это примерная норма для среднестатистического питомца, необходимая для его нормального развития и общего состояния здоровья. Иногда она может быть немного меньше или больше.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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