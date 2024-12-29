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Лай, вой и беспорядок: как справиться с поведением собаки в одиночестве

2:05
Зоосфера

Собаки — социальные животные, и они не любят оставаться в одиночестве. Но пока хозяин на работе, питомцам приходится коротать время в пустой квартире. Разлука может стать стрессом для собаки, особенно если её не приучили к одиночеству с раннего возраста.

Корги
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Корги

Почему собака не хочет оставаться одна

Многие питомцы, скучая по хозяину, пытаются сами найти себе занятие: громкий лай, вой или даже превращение квартиры в хаос — далеко не полный список их "развлечений". Эти поведенческие проблемы можно избежать, если с раннего возраста приучать собаку к разлуке.

Возраст и время одиночества

Щенки 1-2 месяцев.

Малышей нельзя оставлять одних дольше одного часа.

Щенки 3 месяцев.

Могут находиться в одиночестве до двух часов.

Щенки 4-5 месяцев.

Способны выдерживать разлуку до 5 часов.

Собаки старше 6 месяцев.

Их можно оставлять одних до 6 часов, но не забывайте, что без прогулки дольше они не продержатся.

Как приучить собаку оставаться одной

Учитывайте особенности породы.

Активные и крупные собаки лучше переносят разлуку после длительных прогулок.

Питайтесь хитростью.

Для охотничьих пород можно использовать корм как игру: спрячьте угощения по квартире, чтобы питомец искал их.

Кормление перед уходом.

Мелкие собаки, накормленные перед вашим уходом, могут спать до вашего возвращения.

Создайте комфорт.

Включите радио, телевизор или оставьте игрушки, чтобы собака не скучала.

Постепенное привыкание.

Начинайте с коротких разлук, постепенно увеличивая время.

Приучение собаки к одиночеству — это процесс, требующий терпения и понимания. Забота о комфорте питомца и создание для него уютной среды помогут снизить стресс и научат собаку спокойно ждать вашего возвращения.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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