Ваш пёс кладёт голову на плечо? Узнайте, что это значит

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие собаки любят тесный контакт с хозяином, будь то желание поиграть, проявить любовь или просто скука. Одно из самых трогательных проявлений привязанности — это когда собака кладёт голову на плечо, колени или другие части тела хозяина.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Французский бульдог

Проявление любви, а не доминирование

Когда собака кладёт голову на плечо или колени, это вовсе не попытка доминировать или подавить человека. Наоборот, такое поведение сигнализирует о доверии и желании укрепить связь. Кинологи отмечают, что собаки, таким образом, копируют действия членов семьи, которые проявляют к ним любовь и заботу.

Зачем собака ищет близость

Желание внимания.

Собаки — социальные животные, и поиск физического контакта может быть вызван скукой или потребностью в общении.

Выражение эмоций.

Это способ проявить привязанность, показать, что хозяин находится в безопасности, или пригласить к игре.

Физический комфорт.

Иногда собака просто ищет удобное место, чтобы отдохнуть, особенно если рядом — любимый человек.

Когда стоит беспокоиться

Если собака часто спит, держа голову в приподнятом положении, это может указывать на проблемы с дыханием. В таких случаях необходимо проконсультироваться с ветеринаром, чтобы исключить возможные заболевания.

Когда собака кладёт голову на вас, это знак привязанности, любви и доверия. Не отказывайте питомцу в этом контакте — для него он имеет большое значение. Однако всегда будьте внимательны к изменениям в поведении, чтобы вовремя заметить возможные проблемы со здоровьем.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

