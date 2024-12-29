Уход за шерстью зимой: секреты здоровья вашего питомца

2:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

С приходом холодов уход за собакой требует особого внимания. Эксперты напоминают, что зимой необходимо вычесывать питомца чаще, чем в другие сезоны. Простая процедура помогает не только сохранить здоровье шерсти, но и обеспечить комфорт животному.

Фото: unsplash.com by Andrew Branch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Зачем вычесывать собаку зимой

В холодное время года длинная шерсть собаки может накапливать влагу и снег, что приводит к переохлаждению. Регулярное вычесывание два-три раза в неделю способствует обновлению шерстяного покрова и поддержанию его защитных свойств.

Особенно это важно для домашних собак, чья среда обитания — тёплые квартиры. Из-за таких условий линька может происходить в любое время года, и организм питомца не всегда оказывается готов к резким перепадам температуры.

Уход за шерстью и защита от холода

Для собак мелких пород и тех, у кого отсутствует подшерсток, необходима дополнительная защита. На прогулку в мороз их лучше одевать в тёплую шерстяную одежду. Однако важно помнить: такая одежда подходит только для сухой погоды.

В дождливые дни и при сырости лучше выбирать комбинезоны или дождевики, которые уберегут питомца от влаги и переохлаждения.

Сбалансированное питание зимой

В холодное время года собакам необходимо больше энергии для поддержания температуры тела. Сбалансированное питание помогает избежать потери веса и снижения мышечной массы. Обратитесь к ветдиетологу, чтобы подобрать оптимальный рацион для вашего питомца, соответствующий его породе, возрасту и активности.

Уход за собакой зимой — это не только забота о её шерсти, но и создание комфортных условий для прогулок и здоровья. Регулярное вычесывание, подходящая одежда и сбалансированное питание помогут вашему питомцу комфортно пережить зиму.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

