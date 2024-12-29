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Уход за стареющим питомцем: что нужно знать каждому хозяину

Зоосфера

С возрастом собаки меняются: они становятся менее активными, могут терять слух, у них появляются проблемы с суставами, памятью и общим здоровьем. Однако, даже в старости питомец заслуживает вашего внимания и заботы.

Обработанные паразитицидами собаки отравляют водоемы
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Golden_retriever_swimming_1380221.jpg by Nevit Dilmen
Обработанные паразитицидами собаки отравляют водоемы

Следите за здоровьем

Первое, о чём нужно помнить, — это регулярный чекап здоровья. Малейшие изменения в поведении, такие как отказ от еды или вялость, могут сигнализировать о начале заболеваний. Не откладывайте визит к ветеринару, если заметили дискомфорт у собаки.

Боль в суставах — частая проблема у пожилых собак. Чтобы облегчить её, купите мягкую лежанку, застелите скользкие поверхности в доме. Если питомцу сложно двигаться, ветеринар может порекомендовать поддерживающие аппараты или другие способы облегчения состояния.

Уделяйте внимание питанию

Сбалансированное питание — залог здоровья пожилого питомца. Собака старше семи лет нуждается в рационе, который учитывает её возраст, породу и индивидуальные особенности. Это можно сделать с помощью ветдиетолога.

Обязательно следите за состоянием зубов. Неправильное питание и болезни полости рта могут вызвать проблемы с аппетитом и здоровьем в целом.

Комфорт в повседневной жизни

С возрастом собаки могут терять чистоплотность: снижение памяти приводит к тому, что питомец может забывать место для туалета. Не ругайте его за это, вместо этого помогите адаптироваться к изменениям.

Для собаки с проблемами суставов купите лесенку, которая поможет залезать на диван или в любимое место. Это простой способ облегчить жизнь вашему пожилому другу.

Прогулки и игры для стареющего питомца

Пожилым собакам нужно меньше физической активности, но это не значит, что прогулки нужно исключить. Сократите их длительность, выбирайте спокойные маршруты. Останавливайтесь, чтобы питомец мог исследовать новое место или понюхать что-то интересное.

Игры тоже должны быть менее активными. Подойдут поисковые игры или занятия с нюхательным ковриком. А чтение вслух собаке может стать необычным, но приятным времяпрепровождением.

Любовь и внимание

Несмотря на возраст, ваш питомец всё так же предан вам. Уделяйте ему больше времени, создавайте уют и комфорт. Старость — это не повод меньше любить или заботиться о своём лохматом друге. Он заслуживает внимания на протяжении всей своей жизни.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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