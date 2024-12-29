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Самая высокая собака в мире: история немецкого дога Зевса

1:37
Зоосфера

В 2011 году немецкий дог по кличке Зевс стал обладателем титула самой высокой собаки в мире. Этот гигант, живший в семье из Отсего, штат Мичиган (США), удивлял своими размерами и добродушным характером.

Собака
Фото: commons.wikimedia.org by Hans Kemperman, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Рост и вес Зевса

Рост Зевса в холке составлял впечатляющие 111,8 сантиметра, а встав на задние лапы, он достигал высоты 224 сантиметра! Вес собаки составлял более 70 килограммов, что, хотя и внушительно, всё же уступает другим крупным представителям собачьего мира.

Другие собаки-рекордсмены

Зевс не был единственным выдающимся псом. Например, немецкий дог Джордж весил целых 111 килограммов, а абсолютным рекордсменом по весу стал английский мастиф по кличке Зорб. В 1987 году он весил 142,7 килограмма, а к 1989 году его вес увеличился до 156 килограммов.

Однако самым тяжёлым псом за всю историю считается древняя дикая собака, жившая около 15 миллионов лет назад. Учёные полагают, что её вес составлял около 170 килограммов.

Конец истории

К сожалению, Зевса не стало в 2014 году. С тех пор его рекорд по высоте среди собак остаётся непревзойдённым, а его имя навсегда вошло в историю.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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