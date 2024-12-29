Лайфхак для хозяев: как успокоить собаку перед стрижкой когтей

2:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Длинные когти у собаки — это не просто неудобство, но и причина серьезных проблем. Если их не стричь вовремя, питомец может страдать от боли в суставах и испытывать дискомфорт при ходьбе.

Фото: freepik.com by nikitabuida, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака с мячиком

Почему когти нужно подстригать

Если собака живет активной жизнью на улице, когти стачиваются естественным образом. Однако для домашних питомцев, особенно мелких пород, ситуация иная. Они часто проводят время на руках хозяев и не имеют возможности естественно стачивать когти.

Отросшие когти не дают собаке нормально ставить лапы. Это вызывает напряжение в суставах, что напоминает дискомфорт, который человек испытывает в неудобной обуви. Поэтому регулярная стрижка когтей — важный элемент ухода за четвероногим другом.

Как подготовить собаку к процедуре

Создайте спокойную атмосферу.

Перед процедурой успокойте питомца. Погладьте его, поговорите ласково, угостите лакомством. Если есть опасения, что собака может укусить, используйте намордник.

Выберите правильный инструмент.

Когтерезка — это специальные ножницы для животных. Они аккуратно срезают коготь, не причиняя боли. Приобрести их можно в любом зоомагазине.

Соблюдайте технику.

Обрезайте только самый кончик когтя. Лучше повторить процедуру несколько раз, чем случайно задеть живую ткань и причинить боль.

Работайте быстро.

На задних лапах удобнее стричь когти, когда собака лежит. Постарайтесь завершить процедуру до того, как питомец начнет нервничать.

Почему собаки роют ямы

Вы замечали, как ваш питомец роет землю на прогулке? Это не просто забава. Так собака пытается сточить когти, которые мешают ей.

Особенно это актуально для тех животных, которым редко обрезают когти. Подобное поведение — сигнал, что пора уделить внимание лапам вашего четвероногого друга.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

