Кошка и кровать: почему это не всегда хорошая идея

2:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы кошек замечают, что их питомцы часто выбирают для сна место в ногах хозяев. Это поведение не случайно, и есть несколько объяснений, почему кошки любят располагаться именно здесь.

Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Спящий кот

Почему кошка спит в ногах у хозяина

Есть две основные теории, объясняющие, почему кошки предпочитают спать в ногах хозяев. Согласно первой версии, кошки выбирают это место, чтобы контролировать ситуацию в доме. Ноги хозяев служат для них как точка отсчета, с которой они могут следить за окружающим пространством. В этом положении кошка чувствует себя защищённой и может быстро реагировать на любые звуки или движения в квартире.

Вторая версия предполагает, что кошка демонстрирует своё признание и уважение к хозяину как к лидеру, выбирая место в ногах. Это своего рода жест доверия и привязанности: кошка находится в безопасности рядом с вами, но при этом не нарушает вашу личную территорию.

Стоит ли пускать питомца в кровать

Несмотря на то, что многие любят спать с кошкой в постели, эксперты предупреждают, что это не всегда безопасно. Причины тому несколько:

Риски для здоровья. Кошки могут переносить различные инфекции и паразитов, даже если они выглядят здоровыми. Известно, что кошки и собаки могут быть носителями около 100 заболеваний, которые могут передаваться человеку. Среди них — сальмонеллез, токсоплазмоз, стафилококк, менингит и стригущий лишай. Аллергические реакции. Присутствие питомца в кровати может стать причиной аллергии, даже у людей, которые раньше не страдали от неё. Аллергия на шерсть или слюну кошки может развиться со временем и привести к астме.

Поэтому, несмотря на привязанность к питомцу, важно учитывать возможные риски для здоровья и следовать рекомендациям экспертов относительно совместного сна с животными.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



