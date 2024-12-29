Собаки могут различать языки: удивительное открытие

2:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки, как оказалось, могут различать человеческие языки, и это открытие стало результатом увлекательного исследования, проведённого нейробиологом Лаурой В. Куайя и её командой из Университета Этвоша Лоранда в Будапеште. Этот вопрос возник у Куайя, когда она переехала из Мексики в Венгрию и захотела узнать, распознают ли собаки разницу между языками, на которых разговаривают люди вокруг.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Две собаки

Исследование показало, что собаки действительно воспринимают различные языки по-разному. В ходе эксперимента восемнадцати собакам разных пород, включая любимца самой исследовательницы, включали запись аудиокниги "Маленький принц" на испанском и венгерском языках. У собак подключали устройства, отслеживающие активность мозга. Оказалось, что разные языки активируют различные области мозга, ответственные за обработку звуков. Это подтверждает, что собаки могут распознавать языки по звучанию, а значит, различают их так же, как и люди.

Одним из интересных результатов исследования было то, что пожилые собаки различают языки лучше, чем молодые. Это объясняется тем, что с течением времени собаки становятся более чувствительными к особенностям языка своих хозяев.

Кроме того, исследователи проверили, смогут ли собаки отличить настоящую речь от набора бессмысленных звуков. И оказалось, что собаки прекрасно различают речь и нелепицу, даже если не понимают смысла слов. Это открытие предполагает, что собаки могут реагировать на "естественность" звучания, а не только на сами слова.

Таким образом, исследование показало, что собаки, как и люди, могут воспринимать и различать звуки и ритмы разных языков. Это ставит интересные вопросы о том, как долгое время одомашнивания могло повлиять на способность собак обрабатывать человеческую речь.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



