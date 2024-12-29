Почему целоваться с питомцем не всегда безопасно

1:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Целовать домашних животных — это естественное проявление любви для многих владельцев, однако стоит помнить, что этот жест может не быть абсолютно безопасным.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка обнимает кошку

По словам ветеринарного консультанта Д. Вербера, микробы всегда присутствуют в ротовой полости как у людей, так и у животных, но здоровый организм обычно способен с ними справляться. Если у питомца нет заболеваний или инфекций, бактерии из его пасти не представляют угрозы для хозяина.

Однако бывают исключения. У многих собак могут быть проблемы с гигиеной рта, что способствует накоплению вредных микроорганизмов. В таких случаях, если у питомца плохие зубы или заболевание дёсен, поцелуи лучше избегать.

Есть и другие риски. Например, такие болезни, как стригущий лишай, могут передаваться от кошек к человеку, а беременные женщины и люди с ослабленным иммунитетом могут быть особенно уязвимы к таким инфекциям. Также, если питомец любит поедать экскременты, мусор или мёртвых животных, существует риск заражения сальмонеллой и другими инфекциями.

Рептилии, как и другие животные, могут быть носителями опасных бактерий, и с ними целоваться точно не стоит.

Кроме того, не все питомцы любят такие проявления ласки. Если животное проявляет беспокойство или пятится, лучше не настаивать на поцелуях, чтобы избежать укуса или стресса у питомца.

Таким образом, проявляя любовь к своему питомцу, важно помнить о возможных рисках и уважать его личные границы.

Уточнения

Дома́шние пито́мцы - термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

