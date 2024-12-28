Секрет долголетия кошек: почему беспородные лучше

Выбор породы кошки – это серьёзное и ответственное решение, которое зависит от множества факторов: от характера животного до его потребностей в уходе. Однако, при всех преимуществах породистых кошек, существует один важный момент, который стоит учитывать: многие породы были выведены искусственно, и это не могло не сказаться на их здоровье и продолжительности жизни.
Считается, что беспородные кошки, благодаря своей генетической разнообразности, менее склонны к заболеваниям и могут жить дольше. У них нет генетических предрасположенностей к определённым болезням, которые часто встречаются у породистых животных. Именно это делает их более выносливыми и менее требовательными в уходе.
Многие популярные породы имеют свои особенности, которые могут повлиять на их здоровье и продолжительность жизни.
Беспородные кошки, не имея наследственных проблем, могут радовать своих владельцев 15 лет и более, а при хорошем уходе и внимании — и до 20 лет. Это делает их идеальными спутниками для тех, кто хочет долгосрочных отношений с питомцем без лишних забот о генетических заболеваниях.
Таким образом, завести беспородную кошку — это не только более простой, но и более надёжный выбор, если вы хотите подарить своему питомцу долгую и здоровую жизнь.
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