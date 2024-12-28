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Секрет долголетия кошек: почему беспородные лучше

2:37
Зоосфера

Выбор породы кошки – это серьёзное и ответственное решение, которое зависит от множества факторов: от характера животного до его потребностей в уходе. Однако, при всех преимуществах породистых кошек, существует один важный момент, который стоит учитывать: многие породы были выведены искусственно, и это не могло не сказаться на их здоровье и продолжительности жизни.

Мяукающий котенок
Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мяукающий котенок

Беспородные кошки: долговечность и здоровье

Считается, что беспородные кошки, благодаря своей генетической разнообразности, менее склонны к заболеваниям и могут жить дольше. У них нет генетических предрасположенностей к определённым болезням, которые часто встречаются у породистых животных. Именно это делает их более выносливыми и менее требовательными в уходе.

Проблемы породистых кошек

Многие популярные породы имеют свои особенности, которые могут повлиять на их здоровье и продолжительность жизни.

  • Сфинксы — эти кошки требуют особого ухода за кожей и имеют жёсткие требования к температурному режиму. Из-за генетических особенностей их продолжительность жизни редко превышает 7 лет, несмотря на то, что в 15 лет они могут считаться долгожителями.

  • Абиссинцы — хотя они известны своей выносливостью, генетическая предрасположенность к заболеваниям сокращает их жизнь до 10 лет.

  • Бенгальская кошка — результат скрещивания домашних и диких кошек, что делает её подверженной стрессам и заболеваниям. Средняя продолжительность жизни этой породы составляет 7-8 лет.

  • Калифорнийская кошка — несмотря на свою привлекательность и уникальный окрас, эта порода страдает от генетических проблем, из-за которых её продолжительность жизни редко превышает 10 лет.

  • Бобтейл — кошки с характерным коротким хвостом, которые широко распространены в Японии, живут около 10-12 лет, что также уступает возрасту беспородных кошек.

Почему беспородная кошка – лучший выбор

Беспородные кошки, не имея наследственных проблем, могут радовать своих владельцев 15 лет и более, а при хорошем уходе и внимании — и до 20 лет. Это делает их идеальными спутниками для тех, кто хочет долгосрочных отношений с питомцем без лишних забот о генетических заболеваниях.

Таким образом, завести беспородную кошку — это не только более простой, но и более надёжный выбор, если вы хотите подарить своему питомцу долгую и здоровую жизнь.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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