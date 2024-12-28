Как поведение собаки меняется с возрастом: что важно учитывать

2:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки — это настоящие члены семьи, и часто мы замечаем, как их поведение меняется с возрастом. То, что раньше было характерно для активного и игривого щенка, может измениться в более спокойное и даже отстранённое поведение. Почему так происходит и что с этим делать? Давайте разберёмся.

Фото: commons.wikimedia.org by Майкл Макфи, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Золотистый ретривер

Причины изменений поведения у пожилых собак

С возрастом меняются не только физические потребности собаки, но и её характер. Например, возможно, ваша активная и общительная собака стала более спокойной или даже отстранённой. Это может быть связано с естественными возрастными изменениями, такими как снижение физической активности или необходимость в строгой диете.

Потеря или ухудшение зрения

Одна из самых очевидных причин изменения поведения — ухудшение зрения. В возрасте собака может терять остроту зрения, и это проявляется в том, что она становится менее интересной к играм с мячом, не замечает бросаемую игрушку или сталкивается с мебелью. Если вы замечаете, что ваш питомец стал более неуклюжим или боится ходить по новым местам, это может быть сигналом того, что его зрение ухудшилось. В таких случаях важно проконсультироваться с ветеринаром — возможно, потребуется лечение, например, от катаракты или глаукомы.

Изменения в голосе

С возрастом собаки могут начинать больше лаять или выть, чем раньше. Это может быть связано с несколькими причинами. Во-первых, животное может пытаться привлечь внимание из-за боли или недомогания. Во-вторых, изменение восприятия окружающего мира (например, ухудшение слуха или зрения) может вызывать у собаки тревожность, и она выражает свои эмоции через лай или вой.

Повышенная усталость

С возрастом активность собаки естественным образом снижается. Ваш питомец будет проводить больше времени в покое, восстанавливая силы. Это совершенно нормально, так как стареющие собаки требуют больше времени для отдыха и восстановления. Если ваш питомец стал проводить больше времени в состоянии покоя, постарайтесь не тревожить его без необходимости, давая ему время для отдыха и восстановления сил.

Как помочь пожилому питомцу

Понимание изменений, происходящих с питомцем в пожилом возрасте, поможет вам лучше заботиться о нём. Обратите внимание на изменения в поведении, зрении или слухе. Если вы заметили, что ваш питомец становится менее активным, часто лаят или спотыкается, лучше проконсультироваться с ветеринаром. Это поможет выявить возможные проблемы на ранней стадии и обеспечить вашему пушистому другу необходимое лечение и уход.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



