Экзотические домашние птицы. Кого можно завести дома?

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ара

Ара — большие, красочные попугаи, известные своими блестящими перьями и впечатляющими вокальными данными. Такие виды, как сине-золотой ара, алый ара и гиацинтовый ара, пользуются большим спросом благодаря своему поразительному внешнему виду и умному характеру.

Какаду

Какаду известны своими яркими хохолками и общительным характером. Эти птицы очень интерактивны и могут формировать прочные связи со своими хозяевами. К популярным видам домашних животных относятся молуккский какаду, зонтичный какаду и какаду Гоффина.

Африканские серые попугаи

Африканские серые попугаи известны своим исключительным интеллектом и способностью имитировать человеческую речь.

Они считаются одним из самых умных видов птиц и нуждаются в умственной стимуляции и социальном взаимодействии.

Туканы

Туканы — характерные птицы с большими, красочными клювами и игривыми характерами. Несмотря на то, что они требуют специализированного ухода и диеты, их уникальный внешний вид и активный характер делают их привлекательными для любителей птиц, ищущих необычное домашнее животное.

Попугаи эклектус

Попугаи эклектус известны своим поразительным половым диморфизмом, при этом самцы и самки демонстрируют совершенно разную окраску. Они обладают высоким интеллектом и требуют умственной стимуляции, что делает их подходящими для опытных владельцев птиц.