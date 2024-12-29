Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошачья любовь: как питомцы показывают привязанность
К облысению склонен каждый: что показали исследования
Российские регионы - это магнит для интуристов
Лайфхак для дачи: как повысить урожайность клубники
Секрет комфортного белья: как найти идеальную посадку
Йога в тишине: осознанность и баланс
Зачем удалять листья у помидоров: важные причины для дачников
Новый год у Молдавии начнётся с отключения российского газа
Как приготовить вкуснейший бабушкин апельсиновый пирог без яиц и масла

Зачем кошки валяются в пыли и как это влияет на их здоровье

2:18
Зоосфера

Привычка кошек валяться в пыли может показаться малопривлекательной, но для них это естественное и полезное поведение. Поняв причины такого поступка, вы сможете лучше понять своего питомца и его потребности.

Хвост кошки
Фото: Wikipedia by LeaK, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хвост кошки

Основные причины

1. Забота о здоровье

Кошки — прирождённые интуиты, которые часто знают, что полезно для их организма. По мнению экспертов, валяние в пыли может помогать улучшать работу желудочно-кишечного тракта. Во время такого "досуга" на кожу и шерсть попадают микроорганизмы, которые, попадая внутрь, могут способствовать поддержанию здоровой микрофлоры.

2. Недостаток внимания

Кошки, особенно социальные и контактные, требуют внимания со стороны своих владельцев. Если вы перестали уделять им достаточно времени, они могут начать валяться в пыли, чтобы привлечь ваше внимание. Это своеобразный способ напомнить о себе.

3. Территориальные метки

Для кошек запахи играют ключевую роль в маркировке территории. Если питомец считает, что его запаха на участке недостаточно, он может начать валяться на полу или в пыли, чтобы обновить свои метки. Таким образом, кошка утверждает своё право на эту территорию.

Как реагировать на такое поведение

Не ругайте питомца

Это естественное поведение, и наказание может вызвать у кошки стресс или недоверие.

Поддерживайте гигиену

Если кошка часто валяется в пыли, следите за её чистотой. Регулярно вычёсывайте шерсть и при необходимости протирайте лапы и тело влажной тканью.

Обеспечьте внимание и заботу

Играйте с кошкой, уделяйте ей время, чтобы она чувствовала вашу любовь и заботу.

Проверяйте территорию

Убедитесь, что в местах, где валяется кошка, нет острых предметов, грязи или веществ, которые могут ей навредить.

Кошки валяются в пыли не из вредности, а потому что следуют своим природным инстинктам. Это может быть связано с заботой о здоровье, недостатком внимания или территориальными привычками. Главное — понять своего питомца и поддерживать его комфорт и безопасность.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В США назвали самый малозаметный истребитель в мире
Военные новости
В США назвали самый малозаметный истребитель в мире Аудио 
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Шоу-бизнес
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко Аудио 
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Российский шоу-бизнес
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается Аудио 
Популярное
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается

Артист балета Сергей Полунин вынужден покинуть Россию.

Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Бывшая жена Бондарчука впервые прокомментировала слухи о разводе режиссёра с Паулиной Андреевой
Что такое спутники-телохранители и зачем они нужны Игорь Буккер Дрон Гербера. Поумневшая сестра беспилотника Герань-2 Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
Как приготовить идеальный торт Наполеон дома
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
В США назвали самый малозаметный истребитель в мире
В США назвали самый малозаметный истребитель в мире
Последние материалы
Генеральная уборка в гостиной за 15 минут! Это обязательно нужно знать
Чудо из глубин — ученые близки к разгадке возникновения золота
В чём польза пчелиной пыльцы
Устойчивые и вкусные: три сорта перца для любых условий
Зачем кошки валяются в пыли и как это влияет на их здоровье
Европа готовится к новым испытаниям: запасы газа на исходе
Цивилизация на грани краха: у нас остался последний шанс на спасение
Рождественский френч с блеском: маникюр, который запомнится
Не холодильник и не стиральная машина! Это устройство больше всего пожирает электроэнергию
Неисправный снегоход оставил туристов в горах Камчатки без связи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.