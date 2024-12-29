Зачем кошки валяются в пыли и как это влияет на их здоровье

2:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Привычка кошек валяться в пыли может показаться малопривлекательной, но для них это естественное и полезное поведение. Поняв причины такого поступка, вы сможете лучше понять своего питомца и его потребности.

Фото: Wikipedia by LeaK, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Хвост кошки

Основные причины

1. Забота о здоровье

Кошки — прирождённые интуиты, которые часто знают, что полезно для их организма. По мнению экспертов, валяние в пыли может помогать улучшать работу желудочно-кишечного тракта. Во время такого "досуга" на кожу и шерсть попадают микроорганизмы, которые, попадая внутрь, могут способствовать поддержанию здоровой микрофлоры.

2. Недостаток внимания

Кошки, особенно социальные и контактные, требуют внимания со стороны своих владельцев. Если вы перестали уделять им достаточно времени, они могут начать валяться в пыли, чтобы привлечь ваше внимание. Это своеобразный способ напомнить о себе.

3. Территориальные метки

Для кошек запахи играют ключевую роль в маркировке территории. Если питомец считает, что его запаха на участке недостаточно, он может начать валяться на полу или в пыли, чтобы обновить свои метки. Таким образом, кошка утверждает своё право на эту территорию.

Как реагировать на такое поведение

Не ругайте питомца

Это естественное поведение, и наказание может вызвать у кошки стресс или недоверие.

Поддерживайте гигиену

Если кошка часто валяется в пыли, следите за её чистотой. Регулярно вычёсывайте шерсть и при необходимости протирайте лапы и тело влажной тканью.

Обеспечьте внимание и заботу

Играйте с кошкой, уделяйте ей время, чтобы она чувствовала вашу любовь и заботу.

Проверяйте территорию

Убедитесь, что в местах, где валяется кошка, нет острых предметов, грязи или веществ, которые могут ей навредить.

Кошки валяются в пыли не из вредности, а потому что следуют своим природным инстинктам. Это может быть связано с заботой о здоровье, недостатком внимания или территориальными привычками. Главное — понять своего питомца и поддерживать его комфорт и безопасность.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

