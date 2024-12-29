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Питательный рацион для крупной породы собак. Поддерживайте здоровье своих питомцев

2:03
Зоосфера

Частота приема пищи и контроль порций

Кормите крупную собаку два раза в день. Это помогает предотвратить вздутие живота, которое может быть проблемой для крупных пород.

Собака в одежде
Фото: unsplash.com by Andrew Branch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака в одежде

Контролируйте размеры порций, чтобы избежать переедания и ожирения. Ветеринарный врач может посоветовать вам правильное количество, исходя из конкретных потребностей вашей собаки.

Выбор правильного корма для собак

Выбирайте высококачественные корма для собак, разработанные для крупных пород. Ищите этикетки, на которых указано "крупная порода". Проверьте список ингредиентов на наличие источников мяса, таких как курица, говядина или рыба. Избегайте наполнителей, таких как кукуруза или соя.

Содержание белка

Крупные собаки нуждаются в хорошем количестве белка для развития и поддержания мышц. Стремитесь к кормам для собак с содержанием белка не менее 20-30%. Это помогает поддерживать вашу собаку сильной и активной.

Содержание жира

В то время как жир является неотъемлемой частью рациона, чрезмерное количество жира может привести к ожирению. Выбирайте корм для собак с умеренным содержанием жира (около 10-15%). Полезные жиры поддерживают кожу, шерсть и общее самочувствие вашей собаки.

Углеводы для получения энергии

Ищите корм для собак, который включает цельнозерновые продукты, такие как коричневый рис, овес или сладкий картофель. Они обеспечивают стабильный источник энергии. Углеводы также способствуют здоровью пищеварительной системы.

Полезные лакомства

Выбирайте лакомства с пищевой ценностью. Избегайте тех, в которых много сахара и вредных добавок. Рассмотрите лакомства, которые служат двойной цели, например, стоматологические лакомства, способствующие здоровью полости рта.

 

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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