Питательный рацион для крупной породы собак. Поддерживайте здоровье своих питомцев

Кормите крупную собаку два раза в день. Это помогает предотвратить вздутие живота, которое может быть проблемой для крупных пород.
Контролируйте размеры порций, чтобы избежать переедания и ожирения. Ветеринарный врач может посоветовать вам правильное количество, исходя из конкретных потребностей вашей собаки.
Выбирайте высококачественные корма для собак, разработанные для крупных пород. Ищите этикетки, на которых указано "крупная порода". Проверьте список ингредиентов на наличие источников мяса, таких как курица, говядина или рыба. Избегайте наполнителей, таких как кукуруза или соя.
Крупные собаки нуждаются в хорошем количестве белка для развития и поддержания мышц. Стремитесь к кормам для собак с содержанием белка не менее 20-30%. Это помогает поддерживать вашу собаку сильной и активной.
В то время как жир является неотъемлемой частью рациона, чрезмерное количество жира может привести к ожирению. Выбирайте корм для собак с умеренным содержанием жира (около 10-15%). Полезные жиры поддерживают кожу, шерсть и общее самочувствие вашей собаки.
Ищите корм для собак, который включает цельнозерновые продукты, такие как коричневый рис, овес или сладкий картофель. Они обеспечивают стабильный источник энергии. Углеводы также способствуют здоровью пищеварительной системы.
Выбирайте лакомства с пищевой ценностью. Избегайте тех, в которых много сахара и вредных добавок. Рассмотрите лакомства, которые служат двойной цели, например, стоматологические лакомства, способствующие здоровью полости рта.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.