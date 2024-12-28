За догхантерство будут заводить уголовные дела

В правительстве обсуждается законопроект, который предлагает ввести уголовную ответственность за догхантинг.
Этот документ был разработан в ответ на участившиеся случаи жестокого обращения с животными в России. В частности, в общественных местах стали появляться отравленная еда и мясо с иголками, а также случаи отстрела собак.
Сегодня в уголовном кодексе существует пробел, который в некоторых случаях не позволяет доказать факт причинения ущерба животному, и преступники остаются безнаказанными. Например, если не удаётся найти труп животного, то доказать его гибель становится сложнее.
Авторы инициативы предлагают наказывать тех, кто использует опасные предметы и вещества, даже если животное не пострадало.
Догха́нтеры ("охотники на собак", также догкиллеры) — самоназвание лиц, которые по собственной инициативе занимаются отстрелом или отравлением безнадзорных собак в населённых пунктах.
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