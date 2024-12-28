За догхантерство будут заводить уголовные дела

0:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В правительстве обсуждается законопроект, который предлагает ввести уголовную ответственность за догхантинг.

Фото: commons.wikimedia.org by AlixSaz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стерилизованная бездомная собака

Этот документ был разработан в ответ на участившиеся случаи жестокого обращения с животными в России. В частности, в общественных местах стали появляться отравленная еда и мясо с иголками, а также случаи отстрела собак.

Сегодня в уголовном кодексе существует пробел, который в некоторых случаях не позволяет доказать факт причинения ущерба животному, и преступники остаются безнаказанными. Например, если не удаётся найти труп животного, то доказать его гибель становится сложнее.

Авторы инициативы предлагают наказывать тех, кто использует опасные предметы и вещества, даже если животное не пострадало.

Уточнения

Догха́нтеры ("охотники на собак", также догкиллеры) — самоназвание лиц, которые по собственной инициативе занимаются отстрелом или отравлением безнадзорных собак в населённых пунктах.



