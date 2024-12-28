Студентка из Бурятии выиграла грант в 1 миллион рублей на создание игрушек для собак

0:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Проект Анастасии Богдановой, студентки четвёртого курса факультета ветеринарной медицины Бурятской государственной сельхозакадемии, получил грант в размере 1 миллиона рублей в рамках конкурса "Студенческий стартап".

Фото: freepik.com by nikitabuida, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака с мячиком

Анастасия использует средства гранта для развития своего бизнес-проекта по созданию зооигрушек под названием "Василиса". По её словам, эти игрушки обладают множеством полезных свойств для домашних животных:

— Улучшают аппетит и пищеварение;

— Корректируют поведение;

— Восстанавливают после переездов, перелетов или операций;

— Успокаивают и развлекают питомца, когда тот остается дома один.

Студентка отметила, что все игрушки создаются вручную из нетоксичных материалов, а в качестве наполнителя используются натуральные ингредиенты, такие как календула, лаванда, мелисса и другие травы.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



