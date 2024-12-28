Студентка из Бурятии выиграла грант в 1 миллион рублей на создание игрушек для собак

Проект Анастасии Богдановой, студентки четвёртого курса факультета ветеринарной медицины Бурятской государственной сельхозакадемии, получил грант в размере 1 миллиона рублей в рамках конкурса "Студенческий стартап".
Анастасия использует средства гранта для развития своего бизнес-проекта по созданию зооигрушек под названием "Василиса". По её словам, эти игрушки обладают множеством полезных свойств для домашних животных:
— Улучшают аппетит и пищеварение;
— Корректируют поведение;
— Восстанавливают после переездов, перелетов или операций;
— Успокаивают и развлекают питомца, когда тот остается дома один.
Студентка отметила, что все игрушки создаются вручную из нетоксичных материалов, а в качестве наполнителя используются натуральные ингредиенты, такие как календула, лаванда, мелисса и другие травы.
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