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Студентка из Бурятии выиграла грант в 1 миллион рублей на создание игрушек для собак

0:56
Зоосфера

Проект Анастасии Богдановой, студентки четвёртого курса факультета ветеринарной медицины Бурятской государственной сельхозакадемии, получил грант в размере 1 миллиона рублей в рамках конкурса "Студенческий стартап".

Собака с мячиком
Фото: freepik.com by nikitabuida, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака с мячиком

Анастасия использует средства гранта для развития своего бизнес-проекта по созданию зооигрушек под названием "Василиса". По её словам, эти игрушки обладают множеством полезных свойств для домашних животных:

— Улучшают аппетит и пищеварение;

— Корректируют поведение;

— Восстанавливают после переездов, перелетов или операций;

— Успокаивают и развлекают питомца, когда тот остается дома один.

Студентка отметила, что все игрушки создаются вручную из нетоксичных материалов, а в качестве наполнителя используются натуральные ингредиенты, такие как календула, лаванда, мелисса и другие травы.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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