В Британии собаки будут спасать леса

Британские исследователи провели эксперимент, в ходе которого собака по имени Айвор была обучена распознавать болезни деревьев.
Спаниель, обладающий уникальным обонянием, научился определять наличие патогенного гриба Phytophthora ramorum, который представляет серьёзную угрозу для лесов Великобритании и может вызвать серьёзные нарушения в экосистеме.
В 89% случаев собака верно определяла наличие вредоносного фактора, что подтверждает эффективность данного метода диагностики.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Что можно посадить под яблоней, чтобы участок стал продуктивным? Три идеальных растения для затенённых участков, которые помогут увеличить урожай.