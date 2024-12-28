В Британии собаки будут спасать леса

Британские исследователи провели эксперимент, в ходе которого собака по имени Айвор была обучена распознавать болезни деревьев.

Фото: openverse.org by sweetron1982, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кокер-спаниель

Спаниель, обладающий уникальным обонянием, научился определять наличие патогенного гриба Phytophthora ramorum, который представляет серьёзную угрозу для лесов Великобритании и может вызвать серьёзные нарушения в экосистеме.

В 89% случаев собака верно определяла наличие вредоносного фактора, что подтверждает эффективность данного метода диагностики.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



